Le MacBook Air M1 s'est incroyablement bien vendu pendant le Prime Day sur Amazon

Pour la première fois, Amazon a organisé un second événement Prime Day cette année, une décision assez surprenante, mais qui a été bénéfique pour les ventes de certains articles qui ont été visés par des promotions. L'un des produits qui a rencontré le plus de succès pendant ces 48 heures de Prime Day, ça a été... le MacBook Air M1. Le récent ordinateur portable d'Apple a surpris Amazon qui a vu les ventes exploser avec pourtant une réduction timide.

Le MacBook Air M1 est le roi de ce Prime Day

On le sait, il y a une gigantesque demande pour les MacBook Air et MacBook Pro d'Apple, cependant, si Apple n'arrive pas à dominer le secteur vis-à-vis de ses concurrents, c'est essentiellement à cause de la grille tarifaire qui a été choisie. La principale raison des désistements de dernière minute au moment de l'achat est lié au prix, investir plus de 1500€ ou même plus de 2500€ dans un nouveau MacBook n'est pas à la portée de tout le monde, surtout en période d'inflation !



Du coup, dès qu'une promotion est proposée sur un MacBook, les consommateurs saisissent rapidement l'occasion de faire une bonne affaire et d'obtenir un rabais de 100, 200 ou 300€ sur le prix officiel d'Apple.



Amazon France a déclaré que le MacBook Air M1 figurait parmi les meilleures ventes du second Prime Day de 2022, c'est une belle victoire pour Apple qui prouve une fois de plus que ses Mac intéressent toujours autant, mais aussi pour Amazon qui touche une jolie somme d'argent à chaque vente du MacBook Air M1.



Dans un communiqué, Amazon France a annoncé :

Amazon a donné le coup d'envoi des célébrations des fêtes de fin d'année plus tôt que jamais pendant les Ventes Flash Exclusives Prime. Les membres Prime du monde entier ont acheté des articles dans les domaines des jouets, de la maison, de la beauté et des soins personnels, de l'habillement et de l'électronique. Parmi les meilleures ventes, citons le MacVook Air M1, le vélo Peloton, les écouteurs et casques Bose, les oreillers et surmatelas Casper, ainsi que les sèche-cheveux, aspirateurs et purificateurs d'air Shark. Les membres Prime ont également apprécié les offres de marques incontournables comme Apple, Drybar et Laneige, ainsi que les appareils Amazon.

Frédéric Duval, directeur général d'Amazon France en a profité pour féliciter aussi les salariés, vendeurs et partenaires qui ont tous été mobilisés durant cette période pour que les livraisons se réalisent dans les temps et que les clients Amazon soient satisfaits de leurs commandes.

Nous savons que nos employés, nos vendeurs et nos partenaires de vente font preuve d'un dévouement incroyable pour offrir une expérience exceptionnelle pendant les fêtes de fin d’année, et nous sommes reconnaissants pour leur engagement continu au service des clients pendant ce moment si spécial.

La période de fêtes de fin d'année s'annonce monstrueuse pour Apple, avec les ventes des MacBook Air et MacBook Pro qui sont très en forme, l'arrivée imminente de nouveaux iPad Pro et les iPhone 14 Pro qui brillent partout dans le monde, la firme de Cupertino produira probablement un nouveau trimestre record !

