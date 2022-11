Les Brésiliens ont pu suivre le 2e tour de l'élection présidentielle via une Live Activities

Apple l'avait expliqué lors de la présentation, les Live Activities ont un gigantesque potentiel pour fournir des informations fiables et pertinentes aux utilisateurs sans qu'ils aient besoin d'accéder à une application ou même déverrouiller leur iPhone. Pour le moment, nous avons vu une grande quantité d'exemples de ce que peuvent apporter les Live Activities : suivi sportif, suivi de course VTC, suivi de commande de repas... Cependant, on n'avait jamais pensé au suivi des élections présidentielles. C'est justement ce qui s'est passé hier au Brésil !

Des développeurs ont proposé un suivi des résultats en temps réel

Après un premier tour sans surprise où Lula et Bolsonaro ont largement été qualifiés, les Brésiliens ont vécu un deuxième tour sous pression avec des résultats très serrés. Les géants du web comme Google et Apple se sont mobilisés pour fournir les scores en temps réel sur le second tour, mais aussi les dernières informations les plus importantes aux Brésiliens.



Toute la soirée d'hier, les propriétaires d'iPhone au Brésil ont pu suivre les résultats de l'élection présidentielle depuis une Live Activities sur l'écran de verrouillage et via la Dynamic Island des iPhone 14 Pro !

Voici ce qui était mis en avant :

Le score actualisé en temps réel venant de la Cour électorale supérieure du Brésil

Le pourcentage des votes pris en compte avec une barre de progression

L'heure de dernière actualisation

Les deux développeurs derrière cette fonctionnalité s'appellent Felipe Ribeiro et Willian Max. À travers cette approche, ils ont voulu montrer à quel point la nouvelle fonctionnalité d'iOS 16.1 peut rendre service quand il s'agit de suivre des résultats électoraux qui concernent tout un pays.



Les deux hommes ont déclaré à 9to5mac :

Quand Apple a annoncé iOS 16 avec Live Activities, nous savions déjà que la fonctionnalité serait parfaite pour des moments comme celui-ci. L'élection du second tour a coïncidé avec la sortie d'iOS 16.1, qui a officiellement apporté la fonctionnalité à tout le monde, et nous a inspirés à créer cette petite application utilitaire, développée dans SwiftUI, pour ajouter notre propre touche spéciale à l'expérience de suivi du comptage.

La méthode de vote électronique au Brésil consiste à transmettre les données des urnes à un "superordinateur" sécurisé au siège du tribunal électoral, où des millions de votes peuvent être comptés en seulement quelques heures. Pour permettre aux autres parties d'accéder au décompte des voix en temps réel, le tribunal électoral propose une API officielle aux développeurs.



Toutefois, tout n'a pas été facile. Comme l'explique Willian Max dans l'interview, plusieurs défis ont été surmontés pendant le fonctionnement. Le développeur précise que ça a été un véritable enfer dès qu'il a fallu contourner les limites techniques de la fréquence des mises à jour des Live Activities. Cela a été compliqué, car l'application iOS récupérait les données en temps réel directement depuis l'API de la Cour électorale, normalement pour que tout soit optimal dans le rafraîchissement, cela doit se faire depuis un serveur dédié.

Quoi qu'il en soit, l'application "Sorcererhat" qui a proposé cette Live Activities pendant le second tour a rencontré un énorme succès sur l'App Store brésilien.

La popularité de l'application a été incroyable, beaucoup plus grande que nous ne l'avions prévu, et nous étions heureux de la voir être partagée sur les réseaux sociaux par les électeurs qui étaient inquiets au sujet des résultats des élections. Nous sommes fiers d'avoir fait partie de ce moment historique pour le Brésil et d'avoir eu l'occasion de démontrer comment Live Activities et Dynamic Island sont des outils puissants lorsqu'ils sont utilisés d'une manière qui contribue vraiment à l'expérience utilisateur.

Pour le moment, peu d'applications proposent une compatibilité avec les Live Activities, l'adoption se démocratise petit à petit au fil des mises à jour. N'hésitez pas à regarder vos mises à jour d'applications en attente et de jeter un coup d’œil régulièrement aux notes de celles-ci.

