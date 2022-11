Sorties jeux : The Past Within, Isle of Arrows, How to Say Goodbye et ARIDA: Backlands Awakening

Aujourd'hui, 14 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement The Past Within, Isle of Arrows, How to Say Goodbye et ARIDA: Backlands Awakening.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Traha Global (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.20, 239 Mo, iOS 11.0, MOAIGAMES) Un monde ouvert gigantesque à l'échelle gigantesque et aux graphismes détaillés grâce au moteur Unreal 4 qui alimente 6 grands champs ouverts d'une taille réelle de 3 à 5 kilomètres. Visuellement, c'est une claque à la manière de Genshin Impact ou Dragon Raja.



Avec une histoire d'opposition due à une guerre longue et interminable, les Traha vont se développer en coopérant ou en entrant en compétition avec les deux factions régnantes, Naïade et Vulcain, dans des batailles acharnées. Choisissez entre les factions de Naïade et de Vulcain et devenez le héros de leur histoire dans ce jeu d'aventure en ligne spectaculaire. Télécharger le jeu gratuit Traha Global





Skies of Chaos (Jeu, Action, iPhone / iPad, v0.1.0, 421 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Exclusivement réservé aux abonnés Netflix. Vous êtes le dernier espoir de la résistance ! Alors, installez-vous dans le cockpit et défiez l'empire du mal dans ce jeu d'arcade shoot 'em up haut en couleur.



Le général Guenillard et ses sbires veulent écraser les derniers rebelles et imposer leur loi à un monde en ruines. De nombreux résistants ont déjà disparu ou été capturés… Face à eux, vous êtes le capitaine Pagneul, un pilote de chasse hors pair chargé d'inverser le cours des choses afin de redonner de l'espoir aux troupes qui combattent pour la liberté. Télécharger le jeu gratuit Skies of Chaos





The Past Within (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.04, 368 Mo, iOS 13.0, Rusty Lake) Important : The Past Within se joue uniquement en co-op. Les deux joueurs doivent disposer chacun d'une copie du jeu sur leur appareil (mobile, tablette ou ordinateur), ainsi que d'un moyen de communiquer.



Le passé et le futur ne s'explorent pas en solitaire ! Fais équipe avec un ami et perce les mystères qui enveloppent Albert Vanderboom. Indique à ton coéquipier ce que tu vois autour de toi pour résoudre des puzzles en coopération et explore le monde selon différents points de vue !



The Past Within est la première aventure en pointer&cliquer uniquement en co-op prenant place dans le mystérieux univers de Rusty Lake. Télécharger The Past Within à 3,49 €





Lunescape (Jeu, Éducation / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 306 Mo, iOS 11.0, Paperbox Studio) Utilisez l'écran tactile pour naviguer et prendre des articles. Cliquez sur un élément de l'inventaire pour faire apparaître le menu.

Équipez les objets avant de les utiliser dans l'environnement.

Semez le sol lunaire pour planter des plantes spatiales à récolter. Vous pouvez élever des animaux spécialement modifiés pour le bétail.

Vendez vos articles sur le marché ou achetez des graines/équipements supplémentaires. Télécharger le jeu gratuit Lunescape





Granny.io (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.0, 54 Mo, iOS 12.3, David Hwa) Beaucoup de monstres et d'ennemis dans la ville. Mamie doit les vaincre, c'est une guerre, riposter et obtenir des trésors et sauver les otages. Elle doit gagner plus d'argent pour sauver la ville.

Vous pouvez jouer partout, tout le temps. C'est un jeu ennuyeux qui tue. Télécharger le jeu gratuit Granny.io





Gallag (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 22 Mo, iOS 8.0, KAEGUREE) Vous vous souvenez du jeu Galaga ?



Si la nostalgie du passé vous manque, essayez Gallag avec ses contrôles simples et son interface intuitive. Télécharger le jeu gratuit Gallag





Dracula City Master: Idle Army (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.3, 186 Mo, iOS 11.0, Tilting Point LLC) Bienvenue dans Dracula City Master, l'ultime jeu de tower defense incrémental d'horreur ! Menez votre propre armée de vampires pour conquérir le monde. Agrandissez votre armée du bout de votre doigt et libérez des hordes de vampires assoiffés de sang dans un seul but : la domination totale !



Contrairement aux autres jeux de tower defense, Dracula City Master vous place aux commandes d'une armée de vampires qui s'agrandit à mesure que vous pillez des villes ou villages et convertissez les humains que vous rencontrez pour qu'ils rejoignent votre horde assoiffée ! La seule façon de gagner est de transformer tous les humains en vampires ! Télécharger le jeu gratuit Dracula City Master: Idle Army





Creatures of the Deep (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.07, 195 Mo, iOS 11.0, Infinite Dreams Inc.) Des nouvelles inquiétantes arrivent du monde entier à propos de mystérieux monstres venus des profondeurs.

Vous devez aller à la rencontre des populations locales et enquêter. Vous n'avez pas beaucoup de temps !



Rejoignez les pêcheurs du monde entier et voyagez à travers les lieux de pêche les plus exotiques du monde, lancez une ligne de pêche et attrapez des poissons records, des créatures marines, des trésors sous-marins et même quelques monstres parmi une centaine de "choses" à pêcher ! Télécharger le jeu gratuit Creatures of the Deep





Beyond Chess (Jeu, Éducation / Stratégie, iPhone / iPad, v1.1, 649 Mo, iOS 11.0, David Crockett) Les échecs ont évolué ! Bienvenue dans Beyond Chess, la suite du jeu d'échecs ! Déplacez une pièce, puis déplacez une case. L'échiquier fait désormais partie intégrante du jeu ! C'est vraiment l'évolution naturelle des échecs qui change tout au gameplay.



Créez votre propre design de plateau ou choisissez parmi une bibliothèque croissante de plus de 180 designs ! Ensuite, jouez contre des amis ou affrontez des joueurs du monde entier pour déterminer qui est vraiment le meilleur joueur d'échecs au monde ! Chaque agencement d'échiquier offre de nouveaux défis à explorer. D'innombrables possibilités. Télécharger le jeu gratuit Beyond Chess





Ancient Demons (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.4, 43 Mo, iOS 16.0, Alex Dorion) Collectez des éléments pour attaquer votre ennemi démoniaque ou augmenter votre propre énergie. Collectez des anneaux spirituels pour vous aider dans votre combat. Mais attention aux pentagrammes démoniaques qui causent la destruction. Prouvez vos capacités sur le Game Center. Le succès n'est pas garanti.



Gratuit et sans publicité ! Télécharger le jeu gratuit Ancient Demons





Nouveaux jeux payants iOS :

Yestertide (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.01, 400 Mo, iOS 8.0, MysteryCaper, LLC) Bienvenue à YESTERTIDE, un autre casse-tête passionnant de l'équipe de MysteryCaper. Profitez de votre visite. Vous n'irez nulle part de sitôt.

Vous êtes en randonnée depuis des jours. Vous êtes fatigué, vous avez mal. Vous avez juste envie de DORMIR... Vous tombez sur un vieux village pittoresque. YESTERTIDE. Calme, sans prétention, avec des pavés. Vous allez vous reposer ici. C'est drôle, cependant. Vous n'avez jamais entendu parler de cet endroit, et il n'est sur aucune carte. Mais bon. Ca fera l'affaire pour le moment. Mais quand est-ce MAINTENANT exactement ? Et pourquoi avez-vous l'impression que quelqu'un - ou quelque chose - vous observe ?



Des niveaux faits à la main qui vous embarquent dans une aventure sans égal... Télécharger Yestertide à 5,99 €





Isle of Arrows (Jeu, Jeux de société / Stratégie, iPhone / iPad, v1.1.0, 121 Mo, iOS 12.0, Studio Gridpop Inc) Le très attendu Isle of Arrows est arrivé. Un mélange de genres innovant où vous devez construire votre défense tuile par tuile, sur un territoire en constante évolution.



Un tower defense rogue like où chaque partie est générée aléatoirement avec différentes tuiles, ennemis, récompenses et événements.



Mais ce n'est pas tout, vous retrouverez une variété de modes de jeu, de guildes, de modificateurs de jeu et de défis qui rendent chaque partie unique et ajoutent une rejouabilité sans fin. Télécharger Isle of Arrows à 6,99 €





How to Say Goodbye (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.4, 961 Mo, iOS 12.0, ARTE Experience) How to say Goodbye raconte l’histoire d’une personne récemment transformée en fantôme, perdu dans un monde inconnu et peuplé d’esprits désorientés. Dans ce puzzle game narratif, déplacez le décor afin de permettre aux personnages de s’échapper de cette réalité parallèle dans laquelle ils sont égarés.

Aidez-les à retrouver leurs amis prisonniers d’un mystérieux sorcier et accompagnez-les dans leur voyage vers l’autre côté.



15 chapitres avec des puzzles bien pensés et une réalisation de grande qualité signée Arte. Télécharger How to Say Goodbye à 4,99 €