Amazon x Apple : un accord illégal pour conserver l'iPhone à un prix élevé

Amazon et Apple auraient conclu un accord en 2019 pour que l'iPhone et l'iPad ne baissent pas de prix sur la plateforme de Jeff Bezos. En échange d'un tarif avantageux sur l'achat d'appareils floqués d'une pomme, Apple aurait demandé à Amazon de virer les revendeurs tiers qui pratiquent des prix trop agressifs pour vendre les produits de la marque.

Antitrust !

Un nouveau procès antitrust, déposé aujourd'hui du côté des instances judiciaires de Washington, accuse Apple et Amazon d'avoir conclu un accord pour que l'iPhone et l'iPad ne baissent jamais de prix au fil des mois.



Un accord dans lequel Amazon aurait promis à Apple d'éliminer tous les revendeurs tiers qui vendent des iPhone et des iPad à un prix trop avantageux. Le cabinet d'avocats Hagens Berman, à l'origine de la plainte, estime que cet "accord horizontal illégal" aurait fait passer de 600 à seulement 7 le nombre de revendeurs de produits Apple sur Amazon Marketplace.

Cette petite négociation interdite serait en place depuis 2019 et permettrait à Amazon d'avoir une jolie réduction lorsque celui-ci achète des iPhone et des iPad en masse. Du côté d'Apple, ce sont des millions d'euros qui seraient économisés.



Les produits Apple sont connus pour conserver un prix de vente stable durant des mois et parfois même durant une année entière. Si la popularité et la qualité des produits y sont pour beaucoup, cette entente entre les deux géants américains pourrait bien être la plus grosse raison derrière ces prix qui ne baissent pas. Une affaire à suivre de près et qui n’empêche pas Amazon de proposer actuellement le nouvel iPhone 14 Pro Max en promo à -10%.

