iCloud : un recours collectif qui dédommage chaque plaignant d'un dollar...

Apple commence à payer ses 14.8 millions de dollars pour un recours collectif au sujet d'iCloud, dans lequel il a été reconnu coupable en début d'année. Cependant, au vu du nombre de personnes touchées, chaque "victime" va recevoir à peine un dollar.

Une grande victoire, mais un petit chèque…

En mars de cette année, Apple s'est avoué vaincu lors d'un recours collectif concernant le stockage des données personnelles d'utilisateurs iCloud sur des serveurs externes à la société.

De manière générale, il était reproché à Apple d'avoir stocké ces données sensibles sur les serveurs d'autres sociétés alors que la loi américaine ne le permet pas.



Près de huit mois plus tard, les paiements (dédommagement) commencent à être envoyés aux utilisateurs touchés, mais il n'y a pas de quoi se réjouir. En effet, étant donné qu'il y a des millions de personnes concernées et que la somme totale versée est de 14.8 millions de dollars, chaque plaignant va recevoir moins d'un dollar…

Pour rappel, ce recours collectif avait débuté en 2019 et portait sur des faits situés entre septembre 2015 et janvier 2016. Toute personne qui avait acheté un abonnement iCloud durant cette période se voit dédommagée par la firme de Cupertino aujourd'hui.



Au-delà du montant ridicule perçu par chacun, il est tout de même notable de voir que pour une fois, Apple ne sort pas vainqueur d'une action en justice.



