Recours collectif du clavier papillon : des mails sont envoyés pour le dédommagement

Les 50 millions de dollars déposés sur la table par Apple sont divisés pour que tous les plaignants reçoivent un dédommagement. Ils sont très nombreux à avoir eu affaire au service technique d'Apple pour remplacer le clavier à plusieurs reprises. Les montants iront jusqu'à 395 dollars pour les clients Apple qui ont eu deux remplacements ou plus après l'achat de leur MacBook Pro. Nous ne connaissons pas le montant pour ceux qui ont eu une seule réparation. Les demandes seront soumises jusqu'au 6 mars 2023 . Via

Vous recevez cet e-mail parce que vous avez déjà contacté notre cabinet au sujet de votre ordinateur portable MacBook. Le 28 novembre 2022, la Cour a accordé l'approbation préliminaire d'un règlement national de 50 millions de dollars qui profiterait aux acheteurs de MacBook qui feraient réparer leur clavier "Butterfly". Vous pouvez trouver plus d'informations sur le règlement, l'éligibilité, le processus d'approbation et vos options sur www.KeyboardSettlement.com .

Les propriétaires de MacBook Pro ayant fait l'objet d'au moins deux remplacements de clavier par Apple dans les quatre années suivant leur achat sont considérés comme éligibles à un paiement automatique et devraient recevoir ce mail aujourd'hui ou dans les jours à venir :

Entre 2015 et 2019, Apple a utilisé une "nouvelle génération" de clavier sur ses MacBook Pro. Baptisé "clavier papillon", Apple était censé offrir une expérience de frappe améliorée comparée à tous les claviers qu'on avait pu voir jusqu'ici sur la gamme MacBook. Malheureusement, le clavier papillon a été un véritable enfer pour certains consommateurs pendant plusieurs années, les touches étaient peu ou trop réactives, restaient enfoncées après la rédaction d'un texte... Tout cela a motivé un gigantesque recours collectif de clients mécontents qui en avaient marre de changer de clavier papillon pour un autre clavier papillon qui apportait toujours les mêmes problèmes. Après plusieurs années devant les tribunaux, Apple a finalement accepté de payer en juillet la somme de 50 millions de dollars pour cette poursuite judiciaire afin que tout s'arrête et que l'entreprise comme les consommateurs concernés passent à autre chose.

C'est enfin terminé, après plusieurs années de combat pour faire reconnaitre à Apple son erreur et faire condamner l'entreprise, des consommateurs Apple qui s'étaient inscrits dans un recours collectif aux États-Unis ont obtenu gain de cause. En juillet 2022, Apple a accepté de payer 50 millions de dollars pour clôturer cette affaire qui durait depuis bien trop longtemps. Aujourd'hui, les consommateurs concernés par un dédommagement financier commencent à recevoir un mail.

