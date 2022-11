Apple TV+ pourrait adapter en film le livre de Michael Lewis sur Sam Bankman-Fried

Le nom de Sam Bankman-Fried vous est peut-être familier, il s'agit d'un homme d'affaires américain qui a conçu l'entreprise FTX, une plateforme qui a révolutionné l'échange de cryptomonnaie dans le monde. Le problème, c'est que tout ne s'est pas exactement passé comme prévu... La société a connu un terrible effondrement, ce que raconte justement le livre de Michael Lewis à venir !

Apple est en concurrence avec Netflix et Amazon pour obtenir les droits

Dans le catalogue d'Apple TV+, on retrouve de nombreuses créations originales qui sont adaptées d'un livre et/ou d'une histoire réelle. Apple a un certain talent dans ce domaine. Le service de streaming respecte toujours à la lettre ce qui s'est passé et c'est à chaque fois un succès, on pense par exemple à la série WeCrash qui raconte la chute de l'entreprise WeWork et qui met en avant son patron imprévisible avec ses collaborateurs.



Selon un récent rapport de Deadline, Apple serait très intéressé pour acquérir les droits du livre à venir de Michael Lewis, cet auteur particulièrement populaire aux États-Unis va prochainement sortir un livre sur l'histoire de la société FTX et de son fondateur Sam Bankman-Fried. Le problème qui se présente aujourd'hui, c'est qu'Apple est en concurrence avec d'autres géants du secteur, Amazon souhaite obtenir les droits pour son service Prime Video et Netflix veut aussi le doit exclusif de diffusion pour ajouter cette histoire dans ses créations originales !

La concurrence est intense pour les droits du roman de Lewis. Une fourchette de prix à sept chiffres a été citée comme étant le montant attendu pour l'accord. Selon les sources de Deadline, Apple serait "proche d'une entente", grâce à ses investissements plus importants pour acquérir les droits d'un contenu, la firme de Cupertino pourrait écraser Netflix et Amazon.



Moneyball, The Blind Side et The Big Short ne sont que quelques-uns des romans très appréciés de Michael Lewis qui ont été adaptés avec succès au cinéma. Au cours des six derniers mois, Lewis a suivi de près Bankman-Fried, permettant à l'auteur d'être aux premières loges pour assister à la chute de l'empire de Bankman-Fried.

Pour conclure son rapport, Deadline a dévoilé quelques informations sur ce qu'on pourra apercevoir dans le livre du talentueux écrivain Michael Lewis :

Le livre de Lewis tentera d'expliquer ce qui s'est passé au sein de la société et avec Bankman-Fried, qui a été contraint de mettre en vente sa riche station balnéaire des Bahamas et de faire face aux retombées qui ont également vu un certain nombre de célébrités, dont Tom Brady et Larry David, poursuivies pour leur rôle dans la promotion de cette station.

Dès qu'Apple aura acquis les droits du livre, le géant californien pourra commencer à chercher les producteurs, réalisateurs et acteurs pour ce nouveau film (ou série). Pour le moment, les négociations sont toujours en cours, mais rien n'est encore gagné pour Apple. Amazon et Netflix ont eux aussi beaucoup de ressource financière et pourraient inverser la tendance dans les jours à venir !