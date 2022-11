UAG lance une batterie externe MagSafe au design premium

Depuis l'iPhone 12, les accessoiristes ont la possibilité de proposer des batteries externes et autres produits avec la compatibilité MagSafe. Si l'aimant qui se trouve derrière nos iPhone sert essentiellement aux accessoires en voiture pour maintenir l'iPhone sur la grille d'aération et faciliter l'utilisation au volant, le MagSafe joue aussi un rôle majeur dans les batteries externes !

Découvrez la batterie externe Power Kickstand de Lucent

La marque américaine Urban Armor Gear (UAG) vient de commercialiser une nouvelle batterie externe destinée aux iPhone 12, iPhone 13 et iPhone 14. On retrouve avec ce produit une batterie compatible MagSafe avec une petite béquille pour maintenir l'iPhone en mode portrait ou paysage, ce qui peut faciliter certaines utilisations de l'iPhone pendant qu'il recharge !



Voici comment la marque présente son nouvel accessoire :

La béquille Power Kickstand de Lucent est là pour vous donner un coup de pouce lors de vos déplacements. Son look simple et épuré s'accorde facilement avec l'étui que vous portez déjà. La béquille polyvalente en aluminium intégrée offre plusieurs modes de visualisation et d'utilisation. Le mode vertical est idéal pour les appels vidéo mains libres et le mode horizontal est parfait pour regarder des vidéos. Chargez facilement la batterie portable grâce au câble de charge USB-C. Avec un voyant de charge pour que vous puissiez vérifier rapidement l'énergie restante du Lucent Power Kickstand. Idéal à avoir sous la main pour les voyages et l'utilisation quotidienne.

Parmi les points forts de cette batterie externe, on retrouve une capacité de 4000 mAh (ce qui est pas mal pour un modèle compatible MagSafe) et des indicateurs LED pour visualiser l'état de la batterie et voir quand elle a besoin d'être rechargée.



La conception de la Power Kickstand de Lucent se veut très douce au touché, la batterie externe a été fabriquée en polycarbonate pour apporter une finition délicate et agréable.

La béquille est-elle en aluminium et peut se bloquer horizontalement ou verticalement, à vous de choisir.



Vous pouvez l'acquérir dès maintenant en coloris bleu, blanc, noir ou violet pour la modique somme de 59,95 dollars, ajoutez à cela des frais d'expédition, car l'envoi est réalisé depuis un entrepôt situé aux États-Unis.



En attendant, il existe plein d'autres alternatives sur Amazon, il y a par exemple :

