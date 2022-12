Epic Games lance l'application RealityScan sur l'App Store

Epic Games et Apple sont en conflit depuis plus d'un an devant les tribunaux californiens, mais cela n'empêche pas le créateur de Fortnite de lancer une nouvelle application dans l'App Store. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un jeu, mais d'une app révolutionnaire capable de transformer des objets réels en modèles 3D avec une précision exceptionnelle !

Découvrez RealityScan

À travers son compte Unreal Engine, Epic Games vient de publier une nouvelle application iOS dans l'App Store. L’app qui s'appelle RealityScan est capable d'analyser un objet dans une maison (fauteuil, table, chaise, meuble TV, canapé...) et d'en faire un modèle 3D haute fidélité.



Epic Games a acheté Capturing Reality en 2021, une entreprise spécialisée dans le développement de solutions pour la photogrammétrie, Epic a exploité toutes les technologies récupérées à travers cette acquisition pour le développement de l'application. RealityScan, est conçu pour permettre à quiconque de créer des modèles 3D d'objets du monde réel sans avoir à utiliser de logiciels ou de matériel supplémentaire que son... iPhone !

Comment l'application fonctionne ?

Le procédé est très simple, il vous suffit d'ouvrir l’app RealityScan, de vous approcher de l'objet que vous souhaitez modéliser en 3D et passer la caméra de l'iPhone devant tous les angles de l'objet. Le logiciel s'occupera de récupérer la couleur, la forme, l'épaisseur, la largeur et la hauteur du produit.



L'utilisateur pourra suivre en temps réel le scan de l'objet à travers des points verts, si une partie de l'objet est totalement verte, cela signifie que tout est correctement scanné à cet endroit. Dans le cas contraire, des points orange s'afficheront sur la partie de l'objet qui a mal été scanné. L'utilisateur sera alors invité à déplacer son iPhone ou iPad vers cet endroit.

Voici comment Epic Games présente RealityScan :

RealityCapture est un logiciel photogrammétrique de pointe capable de reconstruire des objets et des scènes de toute taille à partir d'images ou de scans laser, produisant des scans 3D d'une précision et d'une qualité de maillage inégalées à des vitesses plusieurs fois supérieures à celles des logiciels concurrents. [...] La capture d'actifs du monde réel pour des expériences numériques a traditionnellement été compliquée, technique et laborieuse - mais maintenant, c'est aussi simple que de déverrouiller votre smartphone.

Que faire une fois la capture terminée ?

Dès que la capture sera achevée, l'application vous affichera l'objet en 3D sur votre écran. Vous pourrez après l'exporter et le télécharger sur la plateforme Sketchfab. Ce site qui est peu connu en France est très populaire aux États-Unis, les Américains le décrivent comme l'endroit parfait pour la publication et la découverte des contenus AR, VR et 3D.



Dans sa présentation vidéo, Epic Games montre un exemple où l'utilisateur modélise un fauteuil qui se trouve dans son salon puis l'ajoute dans un jeu qui tourne sous Unreal Engine. L'objet 3D s'intègre d'une façon impressionnante dans le jeu.

Le plus simple pour se rendre compte de l'avancée extraordinaire que vient nous apporter Epic Games est de regarder la vidéo ci-dessous !



Télécharger l'app gratuite RealityScan