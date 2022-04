RealityScan : une nouvelle application de scan 3D signée Epic Games

⏰ Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Outre l'annonce de son nouvel évènement autour de son moteur graphique Unreal Engine, Epic Games vient de dévoiler une nouvelle application mobile du nom de Reality Scan. Cette dernière devrait intéresser en grande partie les professionnels du milieu puisqu'elle prend la forme d'un scanner d'objets qui permettra de les transformer en modèles 3D haute fidélité.

L'application a été développée en utilisant les technologies de Capturing Reality, une société spécialisée dans la photogrammétrie qui a été rachetée par Epic en 2021.

Epic Games dévoile sa nouvelle application mobile RealityScan

RealityCapture est un logiciel photogrammétrique de pointe capable de reconstruire des objets et des scènes de toute taille à partir d'images ou de scans laser, produisant des scans 3D d'une précision et d'une qualité de maillage inégalées à des vitesses plusieurs fois supérieures à celles des logiciels concurrents. [...] La capture d'actifs du monde réel pour des expériences numériques a traditionnellement été compliquée, technique et laborieuse - mais maintenant c'est aussi simple que de déverrouiller votre smartphone.

Les professionnels du jeu vidéo peuvent compter sur l'arrivée de technologies de plus en plus poussées, notamment du côté des moteurs graphiques qui ne font que de s'améliorer. Néanmoins, la différence se fait dans le détail, et ces derniers seront ravis d'apprendre qu'Epic Games ont préparé une application pour leur faciliter la tâche.



Grâce à RealityScan, ces derniers pourront scanner un objet du quotidien pour le transformer en modèle 3D réutilisable dans Unreal Engine.

RealityScan est la première étape de notre voyage pour rendre la numérisation 3D accessible à tous les créateurs. Nous pensons que cet outil aidera grandement les personnes de toutes compétences à mieux comprendre les principes de base de la numérisation, comblant ainsi le fossé entre les débutants et les professionnels. Nous sommes ravis de développer l'application en tenant compte des commentaires de la communauté et d'introduire de nouvelles fonctionnalités à l'approche de la sortie de la version complète.

RealityScan est disponible en version bêta limitée, tandis que la version officielle est attendue plus tard dans l'année. Rappelons que l'éditeur avait lancé Live Link Face il y a deux ans.