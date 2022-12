Braquage d'un Apple Store en pleine après-midi en Californie (vidéo)

Les produits Apple sont coûteux, que ce soit les iPhone, les iPad ou même les Mac, il faut compter le plus souvent plus de 1000€ pour obtenir la meilleure configuration. Sans surprise, cela crée une convoitise et incite des bandes organisées à braquer les boutiques du géant californien. En général, cela a lieu lors de la fermeture ou la nuit, les vols en pleine journée sont très rares !

L'incident a eu lieu à l'Apple Store de Palo Alto en Californie, deux hommes munis d'une capuche et d'un masque ont pris l'initiative de voler des iPhone et des Mac qui étaient sur les présentoirs pour que les clients puissent les tester.

La vidéo a choqué les réseaux sociaux, car les malfaiteurs agissent en pleine journée pendant le Black Friday, autrement dit dans une période de forte affluence.



Ce qui est assez particulier dans ce braquage, c'est que les deux hommes prennent leur temps face aux clients surpris par la situation et les vendeurs qui suivent les consignes de ne pas intervenir dans ce genre de situation.

Comme vous pouvez le constater dans la vidéo en fin d'article, les voleurs ne parlent pas et n'ont aucune arme sur eux, ce qui est assez inhabituel dans une action de ce type. En général, ils essaient d'intimider les personnes qui sont présentes autour ou même de se presser un peu pour sortir le plus rapidement possible de la boutique !



Au total, les deux hommes ont réussi à dérober 35 000 dollars de produits Apple, bien sûr, ils ont été désactivés dès la sortie de l'Apple Store, mais les braqueurs pourront revendre les pièces et en tirer plusieurs dizaines de milliers de dollars.



James Reifschneider, capitaine de la police de Palo Alto a déclaré :

Comme le racontent les employés de l'Apple Store et les clients, les deux hommes ont fui dans une Madza 3 rouge et ont été aperçus prenant la fuite vers l'autoroute 101.

Beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux se sont énervées concernant l'attitude des clients. La boutique était pleine de monde, si tout le monde s'était mobilisé, il aurait été possible de stopper ce vol de grande ampleur, les twittos regrettent cette génération "TikTok" où les gens préfèrent prendre des vidéos plutôt que d'intervenir.



L'Apple Store de Palo Alto vient de connaître son deuxième braquage, il y a 6 ans, une voiture bélier avait foncé dans la vitrine du magasin en pleine nuit pour voler un maximum de produits.

Society is so broken in California that employees are basically trained to help assist tens of thousands of dollars of merchandise being stolen right in front of them (notice them holding customers back) as everyone else just stands around and watches.



How did we get here? pic.twitter.com/DBbWQJV3sk