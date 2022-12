À l'approche de Noël, Apple sort le grand jeu avec une livraison gratuite en 2h chrono !

Normalement facturé au tarif de 10€, Apple prend en charge jusqu'à samedi soir la totalité des frais de livraison. Une bonne nouvelle qui va inciter plus d'une personne à acheter sur l'Apple Store en ligne plutôt que chez un revendeur ! Apple présente aussi un guide de cadeau de Noël pour vous aider à trouver ce que vous cherchez. Découvrez rapidement les produits Apple les plus tendance en ce moment !

Dans certaines grandes villes, nous proposons la livraison par service de course le jour même des articles éligibles en stock, depuis un Apple Store.

Noël c'est dimanche, il ne vous reste plus beaucoup de temps pour acheter un cadeau, l'emballer et le placer sous le sapin ! Apple a décidé de sortir le grand jeu pour les personnes qui s'y prennent toujours à la dernière minute, le géant californien s'engage à une livraison en 2 heures après la validation de la commande sur l'Apple Store en ligne. Apple qui nous fait du Amazon, c'est la grande classe !

