Apple Books lance les livres audio lus par l'IA (anglais)

Le service Apple Books vient d'annoncer une nouvelle initiative visant à accroître le nombre de livres audio disponibles sur la plateforme en invitant les écrivains indépendants et les grands éditeurs à s'inscrire pour que leurs livres écrits soient automatiquement convertis en format audio à l'aide de modèles de synthèse vocale par l'IA.

Une conversion magique

Ce n'est pas une surprise puisqu'Apple avait annoncé ce projet à la fin de l'année dernière, mais la firme profite du début de 2023 pour lancer les premiers livres narrés par l'IA sur l'Apple Books Store.



Pour les reconnaître dans l'application Apple Books, il suffit de chercher "Narré par Apple Books" sour les livres audio sélectionnés.

Pour le lancement, Apple cible des genres spécifiques et chacun est accompagné d'une voix particulière. Les livres de fiction et de romance sont narrés par "Madison" et "Jackson". Les livres de non-fiction et de développement personnel seront narrés par "Helena" et "Mitchell". Attention, seul l'anglais est pour le moment supporté, ce qui est une autre limitation importante.



Les autres genres de livres, comme la science-fiction ou les thrillers, ne sont donc pas pris en charge pour le moment.

Vous pouvez écouter des échantillons de ces voix d'IA sur le communiqué de presse. Bien que le résultat ne soit pas encore aussi humain que vous pourriez l'espérer, les voix sont très convaincantes et d'une qualité supérieure à celle de la voix synthétisée par apprentissage automatique en temps réel utilisée pour Siri.



Techniquement, la magie n'est pas si simple. En fait, Apple indique qu'il faut environ un mois pour qu'un livre soumis soit disponible sous forme synthétisée. Il semble qu'Apple et ses partenaires examinent manuellement les pistes générées par l'IA pour en vérifier la qualité avant de les publier, du moins dans les premiers temps.



Si une version narrée par l'IA d'Apple Books est créée, les auteurs sont autorisés à produire ultérieurement une version narrée par un humain, et peuvent librement générer d'autres versions de livres audio avec d'autres distributeurs. Une bonne idée, surtout pour les petits auteurs indépendants.



Télécharger l'app gratuite Apple Books