Le bug de Siri et l'app Localiser dans CarPlay est définitivement résolu avec iOS 16.3

Carplay et CarKey

En plus des nouveautés qui ont été apportées avec cette nouvelle mise à jour, iOS 16.3 a ajouté une tonne de correctifs de sécurité pour les utilisateurs d'iPhone. Cette mise à jour n'est pas à prendre à la légère, il est fortement recommandé de l'installer dès que vous le pouvez.

Depuis la disponibilité d'iOS 16.3, Apple a corrigé sur CarPlay plusieurs bugs qui étaient passés entre les mailles du filet avec iOS 16.1 et iOS 16.2. Le problème de Siri avec l'application Localiser semble définitivement terminé , l'assistant vocal est à nouveau capable de vous dire où se trouve une personne qui accepte de partager sa localisation avec vous. La commande vocale "Dis Siri, où se trouve ... ?" était très utilisée par les parents qui voulaient jeter un rapide coup d'œil en conduisant sur la localisation de leurs enfants. Ça pouvait aussi permettre de s'assurer qu'un proche était bien rentré chez lui.

Depuis le lancement d'iOS 16, les utilisateurs d'Apple CarPlay en voiture font face à un bug qui était persistant. En effet, quand vous demandiez à Siri de localiser un membre de votre famille via l'application Localiser, l'assistant vocal répondait qu'il n'était pas en capacité de le faire. Une fonctionnalité qui existait pourtant avant l'arrivée d'iOS 16 en septembre !

