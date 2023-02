Attention aux problèmes de sauvegarde iCloud avec iOS 16.3

Les nombreux bugs d’iOS 16 n’ont pas encore tous été éradiqués. Malgré la dernière mise à jour iOS 16.3, le système d’exploitation mobile d’Apple n’est pas encore au point. Alors que nous rapportions d’importants ralentissements, la version la plus récente pose également des problèmes de synchronisation avec iCloud Drive, Photos, et de sauvegarde après la mise à jour. Tout cela semble lié l’authentification à deux facteurs.

Un bug ennuyeux sur iOS 16.3

En consultant les messages publiés sur les forums d'assistance d'Apple et sur Reddit, il semble qu'il y ait un problème pour certains utilisateurs qui subissent des désagréments autour des services iCloud. Ces cas font suite à la mise à jour d'iOS 16.3 qui a apporté des modifications de sécurité pour permettre l'utilisation de clés de sécurité physiques pour sécuriser les comptes, ainsi que l'extension de la protection avancée des données dans de nombreux pays, dont la France.

Les rapports des utilisateurs expliquent qu'ils voient un message indiquant "An Unexpected Error Occurred. Please try again later" après avoir essayé de réactiver des fonctionnalités précédemment utilisées, qui ont été désactivées après la mise à jour. Il s’agit principalement des services iCloud Drive et iCloud Backup.

Quelle solution ?

Si vous êtes dans ce cas, sachez que tous les utilisateurs qui remontent ces problèmes ont un point commun, l'authentification à deux facteurs n'est pas activée. L'activation de l'authentification à deux facteurs sur l'Apple ID peut être une solution de contournement, mais tout le monde ne souhaite pas activer cette fonction de sécurité sur son compte.



En revanche, certains affirment avoir le problème malgré qu’ils aient déjà activé l'authentification à deux facteurs, ce qui est peut-être le signe d’un souci plus grave.



Si vous souhaitez-vous activer le chiffrement de bout en bout sur iCloud, vous devrez en tout cas utiliser l’authentification forte.



La protection avancée des données apportée par iOS 16.3 sécurise vos informations sur iCloud Drive, les sauvegardes des appareils et de Messages, les photos et plus encore.



Espérons qu’Apple travaille sur un correctif.