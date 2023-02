SpaceX interdit l'utilisation de Starlink pour les opérations militaires en Ukraine

Lorsque la Russie a annoncé attaquer l'Ukraine, SpaceX a été l'une des sociétés les plus solidaires envers le peuple ukrainien, une tonne de d’antennes Starlink ont été expédiés vers Kiev pour être livrés à la population afin qu'ils restent connectés à internet, malgré la destruction des réseaux. Aujourd'hui, SpaceX n'a plus la même approche, l'entreprise est moins généreuse envers ses abonnés ukrainiens en rétablissant des frais autrefois non facturés et en abandonnant le gouvernement de Volodymyr Zelensky pour attaquer les russes.

SpaceX n'accepte plus que l'Ukraine se serve des satellites Starlink pour le pilotage de ses drones

Coup dur pour l'Ukraine !

Depuis le début de la guerre, le pays pouvait compter sur Starlink (le FAI d'Elon Musk) pour le pilotage de ses drones à distance afin d'attaquer les troupes russes qui avancent quotidiennement sur le sol ukrainien. Ces drones étaient commandés à des centaines de kilomètres de distance pour s'approcher le plus possible des unités russes et lâcher des grenades ou exploser.



Au-delà de l'attaque, les drones ukrainiens avaient aussi l'objectif de surveiller depuis le ciel des zones reculées occupées par l'armée de Vladimir Poutine et où l'accès est très limité. Cela était bénéfique pour faire le point sur l'évolution de la situation, observer les déplacements des russes heure par heure et anticiper une attaque.

SpaceX n'a jamais accepté ce type d'utilisation

Si l'idée de l'Ukraine n'était pas mauvaise pour se défendre et attaquer dans cette guerre contre la Russie, SpaceX n'a jamais accepté que son réseau Starlink soit exploité pour diriger des drones dans le cadre d'opérations militaires. Initialement, SpaceX avait été solidaire avec l'Ukraine pour permettre aux habitants de travailler depuis chez eux, de continuer à se divertir ou encore de rester connectés à l'actualité ukrainienne et internationale.



Depuis hier, Starlink a restreint son réseau satellitaire pour l'Ukraine, le FAI semble avoir réussi à détecter et bloquer le pilotage des drones à distance sans impacter la réception d'internet pour les centaines de milliers d'ukrainiens qui continuent d'utiliser quotidiennement les services de Starlink.

Le pilotage des drones maintenant impossible ?

Comment va procéder désormais l'Ukraine pour le pilotage à distance de ses drones ? Il existe d'autres alternatives que Starlink comme Viasat Ukraine, M100, NDS, Lattelecom Ukraine, Volia ou encore Triolan. Bien sûr, la qualité de service et de couverture n'est pas toujours la même, ce qui risque de rendre impossible de contrôle des drones à distance dans certains secteurs. De plus, il faut que ces entreprises coopèrent, ce qui n'est pas gagné, surtout quand c'est à des fins militaires.



Sur Twitter, Scott Kelly, un ancien astronaute américain qui a participé à quatre missions à bord de la Station spatiale internationale (ISS) a demandé à Elon Musk de revenir sur sa décision d'abandonner l'Ukraine pour ses opérations militaires.



Musk a immédiatement répliqué en expliquant que Scott Kelly devrait être assez intelligent pour ne pas croire aux histoires et à la propagande des médias. Le milliardaire a également précisé ne pas vouloir aider à l'escalade du conflit qui pourrait aller jusqu'à la Troisième Guerre mondiale.

You’re smart enough not to swallow media & other propaganda bs.



Starlink is the communication backbone of Ukraine, especially at the front lines, where almost all other Internet connectivity has been destroyed.



But we will not enable escalation of conflict that may lead to WW3. — Elon Musk (@elonmusk) February 12, 2023

