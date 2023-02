Apple dévoile les statistiques d'utilisation d'iOS 16 et iPadOS 16, succès ou déception ?

Chaque année, Apple a une tradition, celle de dévoiler quelques semaines ou mois après le lancement des mises à jour de la rentrée les statistiques d'utilisations des nouvelles versions d'iOS et iPadOS. Normalement, l'entreprise le fait en octobre ou novembre, mais cette fois-ci Apple a attendu jusqu'à... février ! Une révélation assez tardive qui peut peut-être expliquer une adoption plus longue d'iOS 16 et d'iPadOS 16 par les clients.

Voici les statistiques

Apple a une force considérable par rapport à Google et son système d'exploitation Android, la firme de Cupertino arrive à convaincre plus facilement ses utilisateurs à passer vers les nouvelles mises à jour présentées lors des WWDC chaque mois de juin puis lancé en septembre. Cette tendance favorable à Apple s'explique aussi par l'importante prise en charge des appareils éligibles dès le démarrage, c'est un avantage conséquent qu'on ne retrouve pas toujours chez Google.



Selon les données partagées par Apple aujourd'hui, iOS 16 fait un carton plein et a déjà persuadé une masse d'utilisateurs qui étaient sur iOS 15 ou une version antérieure à installer la dernière mise à jour.

Les iPhone introduits au cours des quatre dernières années

81 % iOS 16

15 % iOS 15

4 % pour les versions antérieures d'iOS

Une belle performance pour iOS 16 qui a réussi à atteindre énormément d'utilisateurs qui étaient sur iOS 15 et qui ont probablement été attirés par les nombreuses nouveautés de la mise à jour publiée en septembre 2022.

L'ensemble des appareils iOS

72 % iOS 16

20 % iOS 15

8 % pour les versions antérieures d'iOS

La statistique est ici plus faible pour iOS 16, mais elle a tout de même de quoi être impressionnante, surtout quand on pense aux centaines de millions d'iPhone en circulation dans le monde. 72%, ça fait un sacré paquet d'iPhone qui ont installé la dernière version d'iOS !

Les iPad introduits au cours des quatre dernières années

53% iPadOS 16

39 % iPadOS 15

8 % pour les versions antérieures d'iPadOS

On pourrait presque parler d'un échec, Apple a difficilement dépassé les 50% pour iPadOS 16. Contrairement à iOS 16, la nouvelle version destinée aux iPad semble être moins attrayante aux yeux des clients Apple. Beaucoup d'utilisateurs ont fait le choix de rester sur iPadOS 15.

L'ensemble des appareils iPadOS

50 % iPadOS 16

37 % iPadOS 15

13 % pour les versions antérieures d'iPadOS

Là aussi, c'est une défaite pour Apple qui rencontre des difficultés à inciter les consommateurs à aller vers iPadOS 16. La mise à jour qui promet de nouvelles fonctionnalités comme l'édition et l'annulation des iMessage, Stage Manager, les notifications d'alerte météo... n'arrive pas à convaincre les utilisateurs. Peut-être qu'Apple n'a pas inclus assez de nouveautés recherchées par les propriétaires d'iPad.



Pour conclure, c'est un succès phénoménal pour l'iPhone qui voit iOS 16 être propulsé parmi les versions les plus utilisées. Pour l'iPad et la mise à jour iPadOS 16, c'est un résultat un peu plus mitigé.



