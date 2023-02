Bon plan : le multijoueur du PlayStation Plus est gratuit ce week-end

Si vous possédez une PlayStation 4 ou PlayStation 5, un abonnement à renouvellement mensuel ou annuel est obligatoire pour pouvoir jouer en ligne sur vos jeux préférés. Ces abonnements sont à partir de 8,99€/mois et vont jusqu'à 16,99€/mois pour le plus onéreux. Ce week-end, l'équipe PlayStation a décidé de jouer la carte de la générosité en rendant totalement gratuit le multijoueur sur la journée du 18 au 19 février.

Le multijoueur gratuit pour tous

Beaucoup de joueurs de PlayStation utilisent leur console uniquement pour les jeux solo afin de vivre les aventures de chef-d'œuvre comme God of War Ragnarök, Spider-Man Morales, Horizon Forbidden West... Pour Sony, c'est évidemment une déception puisque l'entreprise espère toujours qu'après l'achat d'une console, le joueur souscrira à l'abonnement PlayStation Plus pour recevoir un revenu mensuel ou annuel de sa part.



À ces personnes qui n'ont pas encore d'abonnement PlayStation Plus, Sony va faire goûter les joies du multijoueur ce week-end afin de vous inciter par la suite à craquer et souscrire à l'abonnement PlayStation Plus Essential, Extra ou Premium.

La période de gratuité commence dès le 18 février à minuit pile et s'arrêtera le 19 février à 23h59, préparez-vous à la coupure afin de ne pas être interrompu en pleine partie !

À noter que cette offre exceptionnelle ne concerne que la partie multijoueur des abonnements PlayStation Plus, Sony ne fera aucun geste sur les autres avantages comme la récupération des jeux gratuits de février ou encore les réductions exclusives sur le PlayStation Store.



Au cas où vous êtes intéressé pour souscrire à un abonnement PlayStation Plus, voici les offres qui sont mises à votre disposition :

PlayStation Plus Essential

L’accès au multijoueur en ligne

Le stockage dans le cloud pour les sauvegardes de jeu

Des réductions exclusives

Deux jeux téléchargeables chaque mois

Ce palier ne comporte aucun changement pour les joueurs actuellement abonnés à PlayStation Plus.

Prix : 8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 59,99 € par an

PlayStation Plus Extra

Fournit tous les avantages de l'abonnement Essential

Propose aussi un catalogue d’environ 400 des meilleurs jeux PS4 et PS5, notamment des hits de notre catalogue PlayStation Studios et de nos partenaires tiers. Les jeux du palier Extra peuvent être téléchargés pour permettre leur accès hors ligne.

Prix : 13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 99,99 € par an

PlayStation Plus Premium

Fournit tous les avantages des paliers Essential et Extra

Des versions d’essai à durée limitée sont proposées à ce palier, permettant aux joueurs de les tester avant de les acheter.

Propose environ 340 jeux supplémentaires, dont : un catalogue de grands classiques, disponibles en streaming ou en téléchargement parmi les jeux PlayStation, PS2 et PSP. des jeux PS3 disponibles via le streaming dans le cloud ; L’accès par le biais du streaming dans le cloud aux jeux PlayStation, PS2, PSP et PS4 des paliers Extra et Premium dans les marchés proposant actuellement le service PlayStation Now. Les clients peuvent jouer en streaming sur les consoles PS4 et PS5, ainsi que sur PC.



Prix : 16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 119,99 € par an



N'oubliez pas, on retrouve sur le PlayStation Store une tonne de jeux gratuits qui proposent du multijoueur. On pense à Call of Duty Warzone, Fortnite, Apex Legends, Fall Guys... De quoi s'occuper pour ce week-end !