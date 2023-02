Bon plan : jusqu'à -20% de réduction sur les produits Netatmo

Netatmo est l'une des marques les plus populaires dans les thermostats, station météorologiques, caméras de sécurité, purificateurs d'air et autre, le tout connecté par une application dédiée et parfois compatible avec HomeKit d'Apple. Pour une durée temporaire, on retrouve plusieurs promotions intéressantes sur Amazon.

Netatmo présente ses promotions du moment

Pour dynamiser ses ventes, Netatmo a décidé d'offrir des réductions sur plusieurs de ses produits les plus populaires en France. Sur Amazon, la marque propose des remises pouvant aller jusqu'à -20%, une belle ristourne sur des produits d'une grande qualité et fiabilité pour une utilisation quotidienne !



À la rédaction, on a sélectionné les promotions les plus intéressantes sur les offres en cours de Netatmo. À noter que ces promotions peuvent s'arrêter à tout moment, si vous êtes intéressé, il faut saisir l'occasion le plus rapidement possible.

Les offres Netatmo en cours

Netatmo Station Météo Intérieur Extérieur Connectée WiFi Avantage : mesure en temps réel votre environnement extérieur et intérieur, alerte en temps réel via des notifications sur votre iPhone, compatible avec HomeKit d'Apple, propose un historique des données, création d'automatisme pour adapter la chaleur de votre intérieur en fonction de la température à l'extérieur... Tarif : 136€ au lieu de 144,49€ (soit une réduction de -6%)

Netatmo Anémomètre connecté sans-fil pour la Station Météo Netatmo (nécessité d'acquérir la station météo ci-dessus) Avantage : vous indique la vitesse et la direction du vent en temps réel sur votre smartphone, alerte via notification sur votre smartphone en cas de vent élevé, accédez à la vitesse du vent en temps réel sur votre iPhone... Tarif : 74,40€ au lieu de 93€ (soit une réduction de -6%)

(nécessité d'acquérir la station météo ci-dessus) Netatmo Pluviomètre connecté sans-fil ((nécessité d'acquérir la station météo ci-dessus) Avantage : mesure précise de la quantité des précipitations tombée dans votre jardin, accès à toutes les données via une app dédiée, recevez des notifications sur votre iPhone quand la pluie commence... Tarif : 55,92€ au lieu de 69,90€ (soit une réduction de -20%)

((nécessité d'acquérir la station météo ci-dessus)

Les offres en cours qui ne nécessitent pas la station météo

Netatmo Sonnette Vidéo Intelligente WiFi Avantage : compatibilité avec HomeKit d'Apple, caméra HD 1080p, vision nocturne, étanche en cas de pluie, sans frais d'abonnement, fonction de détection des personnes, fonction d'alerte zones pour vous avertir quand quelqu'un reste longtemps devant chez vous, données sécurisées, recevez une notification quand quelqu'un sonne... Prix : 232,17€ au lieu de 239,99€ (soit une réduction de -3%)

Netatmo Caméra de Surveillance Extérieure Intelligente Avantage : éclairage intégré, vision nocturne, alertes précises et personnalisables (humain, animal, véhicule), fonction alert-zones pour être prévenu si une personne reste devant chez vous ou rentre par effraction, aucun frais d'abonnement, streaming en HD, compatible HomeKit d'Apple, compatible HomeKit Secure Video pour éviter le stockage en local via microSD... Prix : 242,24€ au lieu de 299,99€ (soit une réduction de -19%)



Retrouvez les autres offres de Netatmo sur Amazon.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.