L'app NBA utilise Polycam pour remplacer les joueurs par son avatar en direct

La semaine dernière, la National Basketball Association (NBA) a annoncé une fonctionnalité étonnante à destination des supporters. Via l'application mobile officielle, il sera possible de s'insérer dans les matchs en direct. Si tout le monde est convié, il faudra cependant posséder un modèle compatible, à savoir les iPhone 12 Pro, 13 Pro et 14 Pro, ceux qui possèdent le fameux LiDAR.

Incrustez-vous dans les matchs de NBA

Avec ce qu'elle appelle "l'expérience de streaming du futur", la ligue américaine offre aux utilisateurs la possibilité de scanner un modèle d'eux-mêmes à 360 degrés avec la caméra de leur téléphone et l'intégrer dans un match en direct à la place d'un joueur NBA de leur choix.



Cette fonctionnalité est proposée par Polycam, une application de numérisation 3D pour iOS et Android. Selon la société spécialisée, la fonctionnalité NBA s'appuie sur la technologie LiDAR pour scanner une personne et créer son avatar numérique. Les seuls smartphones grand public dotés d'un capteur LiDAR sont les séries iPhone 12 Pro, iPhone 13 Pro et iPhone 14 Pro. L'iPad Pro est également doté de ce capteur depuis trois générations.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a présenté cette fonctionnalité sur scène lors du NBA All-Star Tech Summit 2023 à Salt Lake City, Utah, la semaine dernière. Le résultat est bluffant par sa simplicité et son rendu, voici d'ailleurs comment la technologie de Polycam est présentée par la ligue :

En plus de l'option de l'avatar, la future émission offrira aux fans des expériences plus personnalisées, y compris un plus grand choix de langues alternatives, des commentaires d'influenceurs et de célébrités de haut niveau, la possibilité de transporter le match dans des lieux virtuels, de nouveaux graphiques animés, des paris intégrés et des angles de caméra améliorés.

Découvrez ci-dessous un extrait de la démonstration, où Silver a remplacé Talen Horton-Tucker dans un match en direct du Utah Jazz par un avatar du célèbre commentateur sportif et ancien joueur de la NFL Ahmad Rashad :

NBA Commissioner Adam Silver unveils streaming experience of the future via the NBA App - and you can be in it! pic.twitter.com/FKYJvskf0H — NBA (@NBA) February 17, 2023

Vous voulez tester la nouveauté ? La NBA n'a pas encore annoncé de date de sortie, mais elle devrait arriver dans le courant de l'année. De même, la ligue négocie actuellement des droits de diffusion des matchs pour les prochaines saisons, Apple étant apparemment dans la short-list.



Rappelons enfin que l'application a récemment été mise à jour pour le NBA All-Star 2023 avec le programme, les effectifs, les coulisses, les meilleurs moments etc.

