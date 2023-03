Le futur "Body ID" d'Apple pourrait analyser le corps des clients

Apple ne compte pas s'arrêter à Touch ID et Face ID. Après Ear ID, l'entreprise planche sur un futur système où le corps entier d'un utilisateur peut être scanné pour confirmer son identité et effectuer des analyses de santé.



La demande de brevet récemment déposée, "Electronic Devices with Body Composition Analysis Circuitry", décrit un appareil comme un iPhone qui peut effectuer des scans et ensuite, en fonction des résultats, fournir un "contenu ciblé" qui est "à l'avantage des utilisateurs".

L'iPhone vous dira si vous avez pris du poids

Ce brevet est une belle façon de dire que si vous prenez du poids, votre iPhone va vous le dire. Mais ce n'est évidemment pas la seule utilité de ce brevet, qui évoque par exemple des fonctions d'identification.



Cela ne semble pas aussi rapide ou pratique que Face ID, mais la technologie pourrait être utilisée pour renforcer la sécurité, par exemple dans certains cas d'utilisation.

Apple explique :

Pour les images du corps, les données d'image peuvent être capturées en balayant le corps de la tête aux pieds [...] en capturant le corps entier dans une image, et/ou en capturant plusieurs images de différentes parties du corps, telles que le visage, le cou, la taille, les jambes, etc.



Les données d'image du corps peuvent inclure une vue du corps de face et une vue du corps de côté. Les données d'image peuvent également être capturées dans une séquence d'images, telles que celles d'une vidéo prise pendant que le sujet respire et/ou bouge.

Ainsi, un premier balayage du corps d'un utilisateur peut être effectué, puis plus tard, de simples portions peuvent être comparées.

Comme la graisse corporelle a tendance à être stockée dans certaines zones, telles que les régions des joues et du cou, ces dernières peuvent être plus indicatives de la composition corporelle que d'autres régions.



Par exemple, la forme du front d'un utilisateur peut présenter peu de variations lorsque la graisse corporelle de l'utilisateur change, alors que des parties des joues et du cou peuvent présenter des changements détectables directement corrélés aux changements de composition corporelle.

Si suffisamment de personnes prennent des scans corporels, il peut y avoir un autre avantage pour la santé pour nous tous.

Par exemple, les données peuvent être recueillies auprès d'un groupe de participants (par exemple, dix participants, cinquante participants, cent participants, mille participants, et/ou tout autre nombre approprié de participants), sur une période donnée (par exemple, un mois, deux mois, trois mois, six mois, huit mois, dix mois, un an, plus d'un an, moins d'un an, etc..



À chaque point de collecte de données pendant l'étude, la forme et la taille du visage et du cou du participant à l'étude peuvent être mesurées et la composition corporelle de l'utilisateur peut être mesurée.

Comme toujours avec les demandes de brevet, le texte vise à couvrir une gamme d'utilisations aussi large que possible, sans pour autant se limiter à trop d'exemples spécifiques. L'objectif de la demande de brevet est de décrire comment quelque chose peut être réalisé, et non ce que l'on peut ensuite faire avec le résultat. Et nous n'avons aucune garantie qu'il sera un jour mis en oeuvre sur un iPhone.



En tout cas, Apple mise énormément sur la santé avec des appareils toujours plus performants et pertinents. Bientôt, la firme vous interdira de grignoter entre les repas, ou lancera une alarme le jour où vous passez les portes du McDo après avoir pris du poids.