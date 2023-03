App Store : nouvelle grille tarifaire pour les applications avec un prix minimum de 0.29 $

Si dans les semaines et mois à venir, vous apercevez de nouveaux prix sur l'App Store, c'est normal. En effet, Apple est en train de remodeler sa grille tarifaire pour donner plus de choix aux développeurs. L'étape 1 s'est déroulée en décembre dernier et l'étape 2 commence aujourd'hui. L'étape finale quant à elle est prévue pour le 9 mai prochain.

Bonne nouvelle pour les devs

À partir d'aujourd'hui, les développeurs iOS du monde entier disposent d'un choix plus large en ce qui concerne le prix de vente d'une nouvelle application. Désormais, il existe 900 choix différents dont les 100 plus élevés qui sont uniquement disponibles sur demande auprès d'Apple.



Aux USA par exemple, le prix minimum est de 0.29 $ tandis que le prix maximum est de 99.99 $. Entre ceux deux chiffres, 900 combinaisons sont possibles, ce qui n'était pas le cas jusqu'à il y a encore quelques heures.

En décembre dernier, Apple avait commencé à appliquer cette nouvelle grille tarifaire sur les abonnements à renouvellement automatique. Les achats d'applications et achats in-app (achats intégrés) sont, eux aussi, concernés maintenant.



Pour ce qui est de l'Europe et donc de la France, les changements seront globalement similaires, mais convertis en euros bien évidemment. À voir comment Apple va ajuster sa grille tarifaire en fonction des régions.



D'ici deux mois, les applications existantes et les achats intégrés via celles-ci seront également mises à jour. Au total, les 175 pays dans lesquels l'App Store existe sont concernés par cette réforme.



