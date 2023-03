Les iPhone Pro son majoritairement achetés par des hommes

Cette étude explique qu'il y a plus d'hommes qui achètent des iPhone Pro que de femmes. Pour l'iPhone de base, c'est l'inverse qui se produit. Des statistiques générées à l'aide des chiffres d'achats d'iPhone sur l'année 2022.

Une étude qui veut tout et rien dire

Une nouvelle étude du Consumer Intelligence Research (CIRP) révèle quels sont les iPhone les plus populaires chez les hommes et les femmes. On apprend que les hommes sont plus nombreux à acheter un iPhone Pro ou Pro Max tandis que c'est l'inverse sur les iPhone et iPhone Plus.



Lors de l'achat d'un nouvel iPhone en 2022, les hommes sont 41 % à posséder un iPhone 13 Pro ou un iPhone 14 Pro, tandis que les femmes sont seulement 33 %. À l'inverse, 12 % des femmes ont acheté un iPhone 14 ou un iPhone 14 Plus et uniquement 8 % pour les hommes.

Du côté des iPhone 12 et iPhone 13 (classique et mini), c'est une égalité avec un 37 % dans chaque camp. Autre égalité du côté de l'iPhone SE avec un petit 7 % pour chaque groupe.



Le CIRP indique que son étude est exclusivement basée sur deux groupes hommes-femmes. La question des genres plus larges n'est pas évoquée ici, tout comme d'autres caractéristiques comme l'âge, la taille des mains ou encore le budget.