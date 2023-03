Baidu dévoile ERNIE Bot, son rival de ChatGPT

Robin Li, PDG de Baidu, a présenté Ernie Bot lors d'un événement à Pékin, ce jeudi 16 mars 2023. Le géant chinois de la recherche a dévoilé son chatbot d'intelligence artificielle Ernie Bot.



Baidu, le géant chinois des moteurs de recherche, a dévoilé sa réponse au service ChatGPT d'OpenAI. Il s'agit de la dernière version du bot ERNIE (Enhanced Representation through Knowledge Integration) que l'entreprise développe depuis une dizaine d'années et qui a été lancé pour la première fois en 2019. Lors d'un événement de presse, Robin Li, PDG de Baidu, a déclaré que cette version d'ERNIE Bot avait des capacités proches de ChatGPT-4, la dernière itération du grand modèle de langage d'OpenAI publié il y a quelques jours et soutenu par Microsoft.

Baidu s'attaque à l'IA générative

Le chatbot dispose apparemment de 550 milliards de faits dans sa base de connaissances, mais ils sont principalement axés sur le marché chinois. Ainsi, bien qu'il soit capable d'énumérer des expressions idiomatiques chinoises pour vous, il ne sera peut-être pas en mesure de répondre à autant de questions sur certains sujets en dehors du pays. ERNIE Bot est toutefois capable de répondre à un utilisateur par des réponses audio dans différents dialectes chinois, et il peut également générer des images et des vidéos à partir d'un texte, toujours en chinois.

Lors de sa démonstration, le chatbot a pu résumer un roman de science-fiction chinois et donner des suggestions sur la manière de poursuivre l'écriture du livre s'il devait être développé. Il a également été capable de nommer les acteurs de l'adaptation cinématographique, de comparer leur taille et de déterminer qui était le plus grand des deux. Par la suite, il a pu suggérer des noms pour une société de services de haute technologie s'adressant aux petites et moyennes entreprises, écrire des slogans pour elle et même générer une lettre d'information avec un nombre de mots spécifié. Plus besoin de scénariste, de marketing, etc.



Li a déclaré que 650 entreprises ont déjà signé pour utiliser la technologie d'ERNIE Bot, mais il a également admis qu'elle n'est pas prête à être présentée au public. Baidu l'a simplement dévoilé plus tôt que prévu en raison de la demande du marché liée à la popularité fulgurante de ChatGPT. Pour l'instant, l'entreprise n'accordera l'accès qu'à ceux qui ont déjà reçu une invitation, les autres doivent patienter et demander la possibilité d'intégrer le chatbot dans leurs produits via la plateforme de Baidu.



Voici la conférence en vidéo :