La série "Extrapolations" est disponible sur TV+ avec Eiza Gonzalez, Marion Cottilard, ...

C'est parti pour la nouvelle série évènement d'Apple, Extrapolations. Alors que les membres de la distribution dont Kit Harrington, Heather Graham, Eiza Gonzalez et Sienna Miller, ont récemment assisté à la première de la série à Los Angeles, les abonnés au service TV+ peuvent désormais profiter des premiers épisodes.

Extrapolations, la série événement de 2023 ?

Située dans un futur proche où les effets accélérés du changement climatique ont été intégrés à notre vie quotidienne, la série met en scène des acteurs aussi divers que les lauréates des Oscars comme Meryl Streep et Marion Cotillard, Tahar Rahim, Gemma, la Mexicaine Eiza Gonzalez et Kit Harrington.

M. Harrington, qui incarne le personnage de Nicholas Bilton dans cette série anthologique en huit épisodes, a déclaré :

Il est impossible de faire quelque chose de vrai sur le changement climatique sans que ce soit sinistre. Et je pense que nous rendrions un mauvais service à une série comme celle-ci en essayant d'éluder les aspects difficiles. Il y a de belles histoires, des histoires humaines.

"Extrapolations" est une création de Scott Z. Burns, le scénariste du film "Contagion" de Matt Damon et Kate Winslet, et le scénariste-réalisateur a déclaré qu'il s'était plongé dans la science du climat pour rendre la série aussi précise que possible.



Heather Graham, qui joue un personnage nommé "Hannah" dans la série, explique :

Tout est basé sur la recherche scientifique. Malheureusement, de la même manière que "Contagion" était basé sur des recherches scientifiques, je pense qu'il y a une forte possibilité que quelque chose comme ça se produise si nous ne faisons rien pour l'arrêter.

Comment regarder la nouvelle série Extrapolations

La nouvelle mini-série "Extrapolations" peut être regardée à partir de ce vendredi 17 mars en exclusivité sur la plateforme de streaming Apple TV Plus.



La série raconte "huit histoires entremêlées sur l'amour, le travail, la foi et la famille dans le monde entier, abordant les décisions intimes qui doivent être prises lorsque la planète change plus vite que la population", en autant d'épisodes. Le dernier sera diffusé le 21 avril.



Voici comment Apple présente sa série originale :

Dans la série Extrapolations, vous apercevrez huit histoires entrelacées sur l'amour, le travail, la foi et la famille, provenant du monde entier. Les histoires explorent les choix intimes et bouleversants qui doivent être faits lorsque la planète change plus vite que la population.



Si les combats de chaque individu sont uniques, la lutte pour assurer notre avenir collectif ne l'est pas. Le combat entre la bravoure et la complaisance n'a jamais été aussi crucial qu'aujourd'hui, alors que le destin de l'humanité est en jeu.

Pour en profiter, vous pouvez souscrire au service de streaming pour 6,99€/mois sans engagement. L'app Apple TV+ est disponible sur tous les appareils du constructeur, mais aussi les téléviseurs connectés, les consoles récentes, les dongles HDMI ou encore le web.