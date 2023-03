AXA Banque ajoute Apple Pay pour ses clients

Actuellement en France, une multitude de banques prennent en charge Apple Pay, voici un extrait de la longue liste que dévoile Apple sur son site : Banque BCP, Banque Casino, Banque Populaire, BNP Paribas, Boursorama, Caisse d'Épargne, Carrefour Banque, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Fortuneo, HSBC, ING, La Banque Postale, LCL, Ma French Bank, Max, Monabanq, N26, Orange Bank, Société Générale... Elles proposent toutes une expérience complète d'Apple Pay sans coût supplémentaire pour l'utilisateur. L'ensemble des banques prennent en charges à 100% la petite commission qui part chez Apple à chaque fois que vous réalisez une transaction via Apple Pay avec l'un de vos produits Apple.

Apparemment, l'usage d'Apple Pay chez Axa Banque est identique que chez la concurrence, vous pourrez payer en magasin avec votre Apple Watch ou votre iPhone et les paiements en ligne sur des sites internet ou des applications sont aussi possibles. Pour rappel, Apple Pay propose une transaction financière sécurisée qui s'authentifie à partir du Touch ID ou du Face ID de votre iPhone. Le géant californien fourni également des engagements forts à propos de la confidentialité où aucune information personnelle n'est communiquée au vendeur lors de la transaction. Apple parle d'un numéro propre à votre appareil ainsi qu'un code de transaction unique.

Le 6 décembre 2022, Axa Banque dévoilait sur Twitter que le lancement d'Apple Pay était prévu au cours du premier trimestre de 2023 , une révélation qui était très attendue par les clients qui voulaient absolument pouvoir payer avec leur iPhone ou Apple Watch. Alors qu'on approche de la fin du premier trimestre, on pouvait penser à un retard de compatibilité avec le service de paiement d'Apple, mais finalement... Le lancement d'Apple Pay a bien eu lieu depuis hier ! Pour le moment, Axa Banque n'a fait aucune communication autour de cette nouveauté, mais certains clients sur les réseaux sociaux ont remarqué que l'enregistrement de leur carte bancaire dans l'application Apple Wallet de leur iPhone allait jusqu'au bout de la procédure. Un signe simple qui indique la prise en charge à 100% par l'établissement bancaire.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur.