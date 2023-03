La trilogie de Square Enix, Voice of Cards, est disponible sur iOS et Android

Fin 2021, Square Enix sortait un nouveau jeu de rôle à base de cartes, Voice of Cards : The Isle Dragon Roars sur PS4, Nintendo Switch et PC, dans lequel on retrouve une partie de l'équipe à l'origine des jeux NieR et Drakengard. Depuis, Square Enix a publié deux autres opus, la plus récente étant sortie en septembre 2022 pour compléter la trilogie.



Aujourd'hui, Square Enix a sorti par surprise les trois jeux Voice of Cards sur iOS et Android en tant que jeux premium. Les jeux sont disponibles individuellement aux côtés d'une démo.

Voice of Cards sur mobile

Si vous n'avez encore joué à aucun jeu de la série, regardez la bande-annonce ci-dessous :

Voici comment Square Enix présente ses jeux :

Inspirée des jeux de rôle papier et des livres dont vous êtes le héros, la série Voice of Cards, entièrement racontée sous forme de cartes, est désormais disponible sur smartphone !

Découvrez une expérience inédite empreinte d'une irrésistible nostalgie proposée par l'équipe des séries NieR et Drakengard (YOKO TARO, Keiichi Okabe et Kimihiko Fujisaka).

Comme dans un jeu de rôle sur plateau, vous êtes guidé par le maître de jeu tout au long de l'histoire et vous voyagez dans un monde où toutes les cartes des champs, des villes et des donjons sont représentées sous forme de cartes.

Les combats se déroulent au tour par tour, et les gemmes - un objet nécessaire pour libérer des compétences et accordé à chaque tour - sont la clé de la victoire. Vous pouvez également infliger des dégâts supplémentaires ou des maladies d'état en lançant le dé, une action qui peut déterminer votre destin.

Télécharger Voice of Cards

La démo propose le chapitre 0 de Voice of Cards : The Isle Dragon Roars gratuitement sur iOS et Android. Voici les liens pour télécharger :

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars Chapter 0 Demo : iOS et Android

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars : iOS et Android

Voice of Cards: The Forsaken Maiden : iOS et Android

Voice of Cards: The Beasts of Burden : iOS et Android

Il convient de noter que les jeux sont vendus au prix de 29,99 € chacun sur console et PC, avec des DLC optionnels également disponibles. Sur mobile, les jeux sont vendus 11,99 € chacun, avec environ 5 € de DLC optionnel par le biais d'achats d'applications.

Si vous êtes intéressé, il faut un compte américain ou canadien, la France et l'Europe en général ne sont pas encore éligibles d'après le studio nippon. Espérons qu'une sortie soit prévue dans un avenir proche. Le jeu nécessite iOS 16.0 ou version ultérieure.