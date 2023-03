Rhinoshield se lance dans les bracelets pour Apple Watch !

On connaît tous la marque Rhinoshield pour ses incroyables coques résistantes, au design soigné et à un prix abordable. Cependant, connaissez-vous Rhinoshield pour ses bracelets tressés pour Apple Watch ? Il y a peu de chance que ce soit le cas, car l'entreprise vient de se lancer dans cette nouvelle activité et c'est pour le moins convaincant. On vous explique tout !

Enfin des bracelets d'Apple Watch qui atteignent la perfection ?

Aujourd'hui, les bracelets pour Apple Watch sont devenus un business impressionnant, il n'y a qu'à regarder sur des sites comme Amazon et Cdiscount où une simple recherche "bracelet pour Apple Watch" vous sort des milliers de références issus d'une multitude d'accessoiristes tous plus ambitieux les uns que les autres. Contrairement aux bracelets vendus par Apple (qui sont assez chers), on trouve des bracelets sur internet à des prix défiant toute concurrence, mais la qualité n'est malheureusement pas toujours au rendez-vous. Certains bracelets vont provoquer des démangeaisons à votre poignet, ne vont pas correspondre à la taille annoncée, vont se dégrader au bout de quelques mois... Bref, il est difficile de trouver le "bracelet parfait".



Avec des accessoiristes comme Rhinoshield, on sait qu'on peut s'attendre à un produit de qualité. L'entreprise a une renommée mondiale pour son sérieux, la fiabilité de ses produits et la finition qui est toujours irréprochable. Sans surprise, quand on a appris que Rhinoshield sortait sa première collection de bracelets pour Apple Watch, on n'a pas pu s'empêcher d'y jeter un coup d'œil.

Pour son premier bracelet, Rhinoshield n'a pas visé directement un bracelet de type milanais ou à maillons, la marque a préféré proposer dans un premier temps un modèle en nylon tressé qui a la particularité d'être recyclé.

Sur son site, Rhinoshield explique avoir travaillé sur chaque détail, ce qui rend ce bracelet unique et haut de gamme, l'entreprise révèle fournir un fermoir en forme de bouclier aux embouts métalliques de qualité supérieure. Ce qui apportera un côté sophistiqué et élégant une fois à votre poignet !



Le premier bracelet de Rhinoshield est aussi résistant à l'eau et à la transpiration : "Nous avons conçu un bracelet aussi polyvalent que vous, prêt à affronter tous les défis. Que vous cherchiez à repousser vos limites ou à prendre un moment pour respirer, notre bracelet en nylon 100 % recyclé est le compagnon idéal, résistant à l'eau et à la transpiration pour que vous ne manquiez jamais une occasion de vous surpasser."

Pour les peaux les plus fragiles, la marque garantit que de nombreux tests ont eu lieu en laboratoire afin de s'assurer que le bracelet ne provoque aucune irritation cutanée. Ce détail fait toute la différence, car énormément de bracelets commercialisés en ligne ou en boutique physique ne font pas l'objet d'une telle préoccupation pour le respect de notre peau !

Plusieurs coloris sont disponibles, le bracelet en nylon est vendu en noir, gris, vert, bleu marine, rose et violet lilas. À vous de choisir ce qui vous correspond le plus au moment de votre commande.

Rhinoshield explique également que son bracelet peut être ajusté grâce au fermoir, il a la capacité de s'adapter aux poignets mesurant entre 13 et 18 cm pour les modèles d'Apple Watch de taille 38/40/41 mm et entre 13 et 21 cm pour les modèles d'Apple Watch de taille 42/44/45/49 mm.



Au niveau du prix, le bracelet est disponible à 49,99€, vous pouvez profiter d'une livraison gratuite avec le code promo "LIVREZMOI", attention, il expire dans peu de temps. Globalement, le tarif est assez élevé, mais vu les engagements qualité, le sens du détail lors de la conception ainsi que la résistance à l'eau et à la transpiration, le prix se justifie.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.