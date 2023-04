Zava n'est pas seulement Zlatan Ibrahimovic dans Ted Lasso S03

La saison 3 de Ted Lasso a démarré tout récemment, poursuivant le succès de la série la plus populaire d'Apple TV Plus en introduisant de nouveaux personnages passionnants comme la mégastar du football, Zava.



Les fans de Ted Lasso se seront demandés sur qui Zava est basé, les similitudes avec le légendaire Zlatan Ibrahimović étant l'option la plus évidente. Cependant, Maximilian Osinski, l'acteur qui joue Zava, a révélé l'inspiration pour le rôle dans une interview avec le magazine GQ.

Découvrez le personnage de Zava

L'acteur nous explique comment il s'est renseigné sur le monde footballistique, en particulier sur ses icônes transgressives.

Quand j'ai reçu la répartition pour le rôle, ils l'ont décrit comme un mélange entre Zlatan Ibrahimović et Éric Cantona, et pas un antagoniste mais un agitateur. Je me suis plongé dans les interviews et j'ai lu le livre d'Ibrahimovic, I Am Football, qui était fantastique. Robert Lewandowski est un autre gars dont je me suis inspiré. J'ai vite compris que la façon dont ils se présentent à la presse ne correspond pas à ce qu'ils sont dans le vestiaire avec leurs coéquipiers ou dans leur vie privée.

Osinski voulait saisir l'homme qui se cache derrière le sportif, et pas seulement ce que les superstars du sport mondial laissent entrevoir à la presse.

On a l'impression que ces gens savent ce que la presse veut, et que la presse les utilise autant qu'ils utilisent la presse. Je ne les ai jamais considérés comme des méchants ou des vilains. Une chose que j'ai remarquée avec ces grandes personnalités, en particulier avec Zlatan, c'est qu'ils disent quelque chose de très arrogant mais font ensuite un clin d'œil ou un sourire. On a l'impression qu'ils pensent ce qu'ils disent sur le moment, mais ils ont aussi du charme.

Dans la saison 3 de Ted Lasso, Zava, le meilleur joueur de football de la planète, rejoint l'AFC Richmond pour prouver qu'il est aussi bon que tout le monde le pense. Un temps promis à la dernière place de la Premier League anglaise, l'AFC Richmond se montre en pleine forme dans les trois premiers épisodes de la série et se hisse rapidement au sommet du classement.



Il reste à voir si Ted Lasso se terminera en beauté avec le personnage de Jason Sudeikis qui soulèvera le trophée. Toujours est-il que la série reste tout simplement la plus populaire sur Apple TV+.



Vous pouvez regarder la saison 3 de Ted Lasso et les autres meilleures séries d'Apple grâce à un essai gratuit, ou via l'abonnement à 6,99 €, également inclus dans le pack Apple One.