Baidu poursuit Apple en justice pour les clones du chatbot Ernie sur l'App Store

Le géant chinois Baidu a intenté un procès à Apple et à un certain nombre de développeurs, afin d'endiguer une la prolifération des fausses applica l'apparition d'un flot de fausses applications du chatbot Ernie dans l'App Store. L'entreprise avait dévoilé son chatbot d'intelligence artificielle le 16 mars dernier, en réponse à ChatGPT et à Bard, entre autres.

Baidu s'attaque à Apple

La plainte a été déposée vendredi devant le tribunal populaire de Beijing Haidian. Baidu poursuit Apple et les développeurs d'applications Ernie bot contrefaites. Elle souhaite ainsi contraindre Apple à retirer les fausses applications incriminées et dissuader les développeurs de tenter l'aventure.

Le bot Ernie (Enhanced Representation through Knowledge Integration) est un chatbot d'IA similaire à ChatGPT et Google Bard. Les utilisateurs peuvent poser des questions et le robot crée une réponse basée sur les informations contenues dans un graphe de connaissances.



Bien qu'Ernie ait ouvert ses portes en mars, Baidu n'a pas encore créé d'applications pour ce service, ce qui laisse un vide que d'autres développeurs tentent de combler. "Pour l'instant, Ernie n'a pas d'application officielle", a déclaré Baidu dans un communiqué consulté par Reuters.



"Jusqu'à l'annonce officielle de notre société, toutes les applications Ernie que vous voyez sur l'App Store ou d'autres magasins sont fausses", peut-on lire dans le communiqué publié sur le compte WeChat officiel "Baidu AI".

Pour le moment, le chatbot Ernie n'est accessible qu'aux utilisateurs qui demandent des codes d'accès. Baidu a profité de sa déclaration pour mettre en garde les utilisateurs contre la revente des codes.



Apple n'a pas encore commenté publiquement les poursuites engagées à son encontre ou à l'encontre des développeurs de l'App Store. À date, il existe encore des applications sur l'App Store chinois qui prétendent être le service officiel de Baidu.

Un démarrage chaotique pour Ernie Bot

Robin Li, PDG de Baidu, a lancé Ernie Bot le 16 mars lors d'un événement au cours duquel il a donné une présentation en direct qui a guidé les journalistes à travers une série de démonstrations préenregistrées montrant les différentes capacités du chatbot chinois. Le cours de l'action de l'entreprise a chuté alors que la présentation était encore diffusée en direct, mais il a rebondi le lendemain, en partie grâce à la forte demande du secteur des entreprises chinoises.



Mais depuis, l'entreprise peine à satisfaire la demande dans son pays, poussant ainsi les développeurs à proposer leur intégration sur iPhone, mais aussi sur Android.