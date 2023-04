Les nouvelles batteries HaloLock d'ESR combinent MagSafe et praticité

Les accessoires HaloLock d'ESR se sont forgés une belle réputation depuis leur lancement après l'iPhone 12, mais les derniers modèles 2023 vont plus loin, avec des capacités supplémentaires. En effet, nos amis de chez ESR étendent les capacités MagSafe pour iPhone à une nouvelle gamme dont des batteries externes qui font office de support. Voici les ESR HaloLock Power Bank Wallet et HaloLock Geo Wallet.

MagSafe, c'est quoi ?

Pour commencer, rappelons qu'Apple a introduit MagSafe sur l'iPhone en 2020 avec l'iPhone 12. En associant la norme Qi pour la recharge sans fil à des aimants puissants, MagSafe a permis de créer une nouvelle gamme d'accessoires qui s'alignent parfaitement avec le téléphone, facilitant l'accrochage sans effort et améliorant ainsi la recharge.



Si les constructeurs tiers comme Anker ou ESR ont déjà sortis des batteries externes aimantées à prix canon, l'écosystème HaloLock va plus loin avec des accessoires qui s'adaptent à différentes situations, de la maison au travail en passant par les déplacements.

HaloLock Power Bank Wallet

ESR HaloLock Power Bank Wallet est une solution très intelligente pour ceux qui ont toujours voulu combiner un MagSafe Wallet avec le MagSafe Battery Pack. L'accessoire fonctionne comme n'importe quel autre batterie externe, mais il dispose d'un espace de stockage pouvant accueillir jusqu'à deux cartes bancaires (ou autre de même taille). De plus, vous pouvez l'utiliser comme support si vous le souhaitez, car il est pliable.



Grâce aux aimants MagSafe, les utilisateurs peuvent fixer leur iPhone à l'ESR HaloLock Power Bank Wallet en orientation paysage. Choisissez entre le mode portrait ou paysage et un angle compris entre 20° et 70° pour trouver la position idéale pour regarder des vidéos, appeler en vidéo, jouer ou naviguer sur le web.

Pour la partie recharge, ESR a reconduit sa capacité de 5 000 mAh, de quoi recharger complètement n'importe quel modèle d'iPhone, y compris l'iPhone 14 Pro Ma. Bien entendu, l'accessoire peut également recharger d'autres appareils compatibles MagSafe, tels que l'étui de charge AirPods. Le HaloLock Power Bank Wallet peut être facilement rechargé par câble USB-C.



il sera disponible dans les prochains jours à environ 50 euros.

HaloLock Geo Wallet

De son côté, le HaloLock Geo Wallet offre également une solution de portefeuille élégante qui peut être fixée magnétiquement à votre iPhone. Cependant, cet accessoire est entièrement compatible avec le réseau Localiser d'Apple, ce qui signifie que vous pouvez le suivre n'importe où en cas de perte ou de vol.



C'est un gros avantage par rapport au portefeuille MagSafe d'Apple qui n'indique que l'endroit où l'accessoire a été détaché de l'iPhone. Le HaloLock Geo Wallet est également doté d'aimants plus puissants que l'alternative d'Apple.

Bénéficiez d'un verrouillage magnétique de votre téléphone plus de deux fois supérieur à celui du portefeuille MagSafe officiel grâce à de puissants aimants intégrés d'une force de maintien de 1 500 g. Vaquez à vos occupations en toute sérénité, sachant que vos objets les plus importants sont verrouillés pour la durée de vie de votre téléphone.

Pour vous assurer que vous serez en mesure de suivre votre portefeuille, le HaloLock Geo Wallet est livré avec une batterie intégrée qui dure trois mois sur une seule charge. Sympa, d'autant que cet accessoire ESR est également doté d'une boucle de préhension sécurisée qui vous permet de tenir votre iPhone plus fermement.



Seul souci, le très attirant HaloLock Geo Wallet est actuellement disponible sur Kickstarter, il faudra attendre mai pour le trouver sur Amazon.



PS : la batterie ESR HaloLock classique est en vente en France au prix de 48,99 €.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.