Le SUV électrique Polestar 4 dévoilé avec 544 CV et sans vitre arrière

Comme prévu, Polestar a dévoilé son SUV électrique coupé au salon de l'automobile de Shanghai et, le moins que l'on puisse dire, c'est que la Polestar 4 a marqué les esprits. Puissante, audacieuse, la "4" revendique plus de 500 ch et n'a pas de vitre arrière, la visibilité étant assurée par une caméra. L'idée est de créer "un nouveau type d'expérience immersive pour les occupants de l'arrière".

Voici la Polestar 4

Il s'agit du deuxième SUV de la société après la Polestar 3, qui sera commercialisée cette année, dixit le communiqué. Doté d'une grande batterie de 102 kWh, la Polestar 4 a une autonomie cible de plus de 560 km WLTP et un prix de départ de 60 000 euros, avec des versions à traction intégrale et à propulsion arrière. Elle sera commercialisée à partir de la fin de l'année en Chine et sera lancée en Europe et Amérique du Nord en 2024.

Design

Du point de vue du design, la Polestar 4 présente une ligne élégante et sportive, rythmée par des plis subtils sur les panneaux de carrosserie et des ailes légèrement bombées. L'absence de lunette arrière est une décision étrange. En revanche, le toit en verre pleine longueur de série est doté d'une fonction électrochrome en option qui permet de l'opacifier ou de le rendre transparent. Pour apporter un peu plus de lumière, il s'étend également sous la tête des occupants arrière.

Intérieur

Un écran haute définition à l'avant affiche la vue de la caméra arrière. Polestar affirme qu'il permet "un champ de vision beaucoup plus large que ce que l'on peut trouver dans la plupart des autres voitures". Mais comment le conducteur peut-il gérer en cas de panne de l'écran ou de la caméra ?

Un combiné d'instruments de 10,2 pouces et un affichage tête haute (HUD) de 14,7 pouces indiquent la vitesse, le mode de conduite, les indications virage par virage et bien plus encore. Le système d'infodivertissement est alimenté par Android Auto installé sur un écran central de 15,4 pouces, Apple CarPlay étant également disponible. Un système audio Harman Kardon est proposé en option avec 12 haut-parleurs et un amplificateur hybride à canaux de 1 400 watts.



Le Polestar 4 est construit sur la base de l'architecture d'expérience durable (Sustainable Experience Architecture) de la société mère Geely. Il n'aura pas de troisième rangée comme certaines variantes du Model Y de Tesla, de sorte que la société promet des "proportions intérieures généreuses" pour les passagers de l'avant et de l'arrière. L'intérieur et les matériaux s'inspirent des industries de la mode et des vêtements de sport, écrit Polestar.

Performances

Bien que ce soit un SUV, la "4" va vite, très vite. Le modèle de 544 chevaux vous permettra de passer de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes, soit pas loin de la Model Y, la référence. La filiale de Volvo proposera également une version à moteur unique à longue portée de 272 chevaux. La batterie optionnelle de 102 kWh a une autonomie cible de 560 km selon le cycle WLTP. La recharge devrait être rapide, avec une puissance de 200 kW.

Conduite

Comme pour la Polestar 3, le système d'aide à la conduite (ADAS) de la 4 fonctionnera sur la plate-forme informatique Drive de NVIDIA et utilisera 12 caméras, un radar et 12 capteurs à ultrasons. L'une de ces caméras est dédiée à la surveillance des mouvements de la tête et des yeux du conducteur afin de l'avertir en cas de fatigue ou d'incapacité.

Prix et date de lancement

Comme indiqué, le "prix de lancement indicatif" commence à 60 000 euros en Europe, avec une disponibilité prévue pour 2024. Aucun modèle Polestar actuel n'est éligible au crédit d'impôt français.



Qu'en pensez-vous ?