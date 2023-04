Apple alerte Amazon de contenus pour adulte accessible aux enfants sur l'app Kindle

Connaissez-vous l'application Kindle ? Il s'agit d'une plateforme de lecture numérique qui permet aux utilisateurs de lire des livres électroniques sur divers appareils. Elle offre un accès à une vaste bibliothèque de livres, magazines, journaux, BD, ainsi que des livres audio. Le problème qui se présente aujourd'hui, ce sont les contenus qui y sont présents. Apple et Google accusent Amazon d'être "trop light" sur la modération des livres numériques.

Kindle se retrouve au cœur d'une polémique

Que ce soit sur l'App Store ou le Play Store, il est strictement interdit de publier des applications qui comportent du contenu pornographique ou sexuellement explicite. Très souvent, ce type de contenus peut être ajouté au fil du temps à cause d'un manque de modération et de surveillance par l'entreprise ou le développeur derrière l'application. C'est justement ce que vit actuellement Amazon avec son app de livre numérique : Kindle.



Disponible sur iOS et Android, cette application vend depuis toujours des livres pour adulte, certains contiennent des images choquantes, voire même des images pornographiques ou érotiques. Le problème, c'est que ces contenus sont accessibles aux enfants, il n'y a pas de code parental ni de contrôle parental intégré à l'application, ce qui laisse la porte ouverte aux enfants qui seraient un peu trop curieux...

Suite à cette découverte, des parents ont contacté le média Reuters pour médiatiser l'affaire et faire réagir Amazon par la pression afin de changer sa politique concernant l'accès à ces livres numériques destinés exclusivement aux majeurs.

Les signalements des parents visent uniquement le service Kindle Unlimited, ils expliquent avoir des pré-adolescents à la maison qui n'arrivent pas à trouver les livres qu'ils souhaitent sur Amazon Kids+ (une plateforme séparée pour les livres numériques réservés aux enfants).



Kindle Unlimited permet d'accéder à tous les livres numériques (pour 9,99€ par mois), y compris les romans contenant des images de nudité en couleur que les enfants ont pu télécharger sans vérification parentale. Les livres sont publiés immédiatement et rendus accessibles via Kindle Unlimited grâce à la capacité de publication directe du service Kindle.

Apple a lancé un avertissement à Amazon

Avec cette approche, Amazon ne respecte pas les règles de l'App Store qui interdisent les contenus pour adulte au sein des applications iOS et iPadOS. La firme de Cupertino a expliqué à Reuters qu'il y a eu un contact avec Amazon afin de remettre les choses dans l'ordre à propos de l'application Kindle.

Il s'agit là d'un avertissement et pas d'une sanction, toutefois, ce sera probablement la prochaine étape si Amazon ne change pas sa politique.

Nous avons partagé ces préoccupations avec le développeur et nous travaillons avec lui pour nous assurer que son application est conforme à nos directives

Google et Amazon ont tous deux commenté l'affaire, Amazon déclare "examiner toutes les informations disponibles et prendre des mesures" et Google indique que les applications contenant ou promouvant des contenus sexuels ne sont pas autorisées sur le Play Store. Dans un communiqué, Amazon a promis de "fournir une expérience d'achat et de lecture sûre" à ses clients et à leurs familles.

Télécharger l'app gratuite Kindle

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.