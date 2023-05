Le prix de 80 € des jeux PS5 freinerait les ventes

Comme vu la semaine dernière, les résultats financiers du premier trimestre 2023 de Sony montrent une croissance record des ventes de consoles de nouvelle génération, la PS5. Mais la partie logicielle était moins à la fête, une première depuis longtemps.



En fait, le nombre total d'unités de jeux vendues n'a jamais été aussi bas depuis 2019. Les données suggèrent que le prix des titres destinés à la PS5 est à remettre en question. Logique.

Selon une analyse de données publiée sur Twitter, le prix plus élevé des jeux pourrait être à l'origine de la baisse des ventes. Le sujet est controversé, mais au fil du temps, les développeurs et les éditeurs ont augmenté le prix standard d'un nouveau jeu AAA de 70 à 80 euros au cours des dernières années.

Les données les plus importantes proviennent en fait du lancement de Call of Duty : Modern Warfare 2 sur la plateforme PS5. Sur la console de Sony, le jeu a connu une baisse des ventes globales malgré le record historique des recettes atteint au même moment.



Cela a permis de conclure que les joueurs sur PS5 achètent moins de jeux, mais dépensent plus pour les jeux qu'ils achètent. Cette conclusion n'est pas surprenante, car ces jeux coûtent plus cher qu'auparavant.



Mais le plus important ici, c'est que les prix ne sont pas prêts de baisser. L'étude démontre que les entreprises se soucient davantage de leurs résultats que du nombre de jeux vendus. Avec une marge plus conséquente, les éditeurs rentrent plus d'argent, même avec une baisse de volume.

Voici le thread Twitter en question :

In FY22, Sony shipped 19 million PS5 consoles and generated a massive $8.297 billion from hardware sales.



Note that this includes both PS4 and PS5 sales, but the primary driver here would be PS5 console sales.



Console revenues are definitely on the up and up. pic.twitter.com/HgbGli29B4