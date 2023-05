Le Nest Locator Tag confirmé par le site de Google pour concurrencer l'AirTag

L'icône du "Nest Locator Tag" ci-dessus semble être la même que celle utilisée par les utilisateurs de Nest Secure pour activer ou désactiver rapidement leur système de sécurité. Ce dernier est désormais pratiquement obsolète grâce au partenariat de Google avec ADT et au lancement récent d'un système d'auto-installation. Étant donné que la page Material Icons appartient officiellement à Google et que le texte mentionne explicitement "Nest Locator Tag", il semble que l'entreprise envisage de réutiliser le design des balises Nest Secure. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'annonce officielle de la part de Google, il reste donc à voir quand l'appareil sortira, quel sera son prix par rapport aux AirTags , ou quelles seront ses caractéristiques. La réponse sera probablement donnée le 10 mai, lors de la Google I/O qui doit également lever le voile du Pixel Fold , officialisé hier par la firme.

L'appareil, provisoirement appelé "Nest Locator Tag", a depuis fait surface sur la page de référence Material Icons de Google pour les développeurs. C'est Neil Rahmouni qui l'a repéré sur Twitter . Cette nouvelle icône suggère également que le leaker avait raison et que l'appareil est bien un produit Nest.

Au cours des derniers mois, plusieurs rumeurs ont évoqué le développement par Google de son propre dispositif de localisation Bluetooth, similaire aux AirTags d'Apple. Au début de l'année, le développeur et auteur de fuites Kuba Wojciechowski a affirmé que le dispositif de localisation de Google ferait partie de la famille Nest, mais il n'en était pas certain à l'époque.

