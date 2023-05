Si Apple ressuscitait l'iPhone 4 en version "Pro", ça donnerait ça !

Quel titre me direz-vous. Et vous avez raison, parler de l'iPhone 4 en 2023, c'est quelque peu anachronique. Mais pour de nombreux clients, l'iPhone 4 représente le summum du design et du pratique. Ce fût le premier modèle complètement plat, avec écran Retina et plus encore. À l'heure de l'iPhone 14 Pro, et avant l'iPhone 15, notre ami leaker @analyst941 s'est amusé à transformer le bon vieil iPhone 4 en iPhone 4 Pro. Le résultat est saisissant.

Du neuf avec du vieux

Vous ne l'avez vu nulle part ailleurs, voici l'iPhone 4 Pro. Comme nous apprécions les fuites d'analyst941, nous suivons avec attention son compte. Après avoir évoqué les nouveautés d'iOS 17, les widgets de watchOS 10 ou encore le futur iPhone 15 Pro, la source anonyme a créé un iPhone 4 Pro, un modèle qui remplacerait parfaitement celui qui manque dans la gamme actuellement, l'iPhone 14 mini.



Comme dit le dicton, faire du neuf avec du vieux. C'est la formule qui sied le mieux à cet iPhone 4 Pro qui reprend les évolutions de l'iPhone 14 Pro comme la Dynamic Island, tout en conservant son design intemporel. Mieux, pour les nostalgiques, ce concept n'a pas adopté le "flat design" apparu avec iOS 7 (ça date !), mais a reconduit iOS 4. Du relief, des dégradés, le fond d'écran "bulles" et feu le "slide to unlock". On replonge un instant en 2011 avec cette image :

Certains lecteurs n'auront probablement même pas connu l'iPhone 4 et iOS 4 qui apportait par exemple le multitâche. Tout à droite de l'image, se trouve l'iPhone 4 de base, les autres téléphones étant le très improbable iPhone 4 Pro. S'il y a peu de chances, très peu même, qu'Apple nous propose un jour un téléphone si compact à l'avenir, on ne désespère pas de revoir un "mini". Mais quand on sait que l'iPhone 16 Pro Max pourrait pousser sa diagonale à 6,9 pouces, on se dit que ce n'est pas demain la veille.



Que pensez-vous de ce concept qui nous change un peu des iPhone 15 de ces derniers mois ?