Apple annonce la fermeture du service "Mon flux de photos"

C'est officiel, à partir du 26 juillet 2023, le service "Mon flux de photos", ou "My Photo Stream" en anglais, sera fermé. Apple explique dans un document d'assistance que les utilisateurs qui utilisent encore cette fonctionnalité devront passer à iCloud Photos avant cette date.

La fin d'une époque

"Mon flux de photos" est un service gratuit qui télécharge les images des 30 derniers jours (jusqu'à 1 000 photos) sur iCloud, les rendant ainsi accessibles sur iPhone, iPad, iPod touch, Mac et PC à la fois. Il a été remplacé par iCloud Photos et Apple souhaite donc que tous les utilisateurs passent à ce dernier service à l'avenir. Les nouveaux téléchargements de photos vers "Mon flux de photos" cesseront le 26 juin 2023, et les images resteront dans iCloud pendant 30 jours, comme d'habitude, jusqu'à la date d'arrêt.

Il est important de noter que toutes les images de "Mon flux de photos" sont stockées dans leur format d'origine sur au moins un appareil Apple, ce qui signifie qu'il n'y a pas de risque de perte de photos lors du processus d'arrêt. Apple recommande aux utilisateurs qui souhaitent conserver leurs images sur un appareil spécifique de les enregistrer dans la photothèque de cet appareil avant la date butoir.



Sur iPhone, les utilisateurs peuvent enregistrer les images de "Mon flux de photos" dans l'application Photos en ouvrant l'album "Mon flux de photos", en sélectionnant les photos individuelles et en utilisant le bouton "Partager" pour les enregistrer dans la photothèque. Sur Mac, le processus est similaire, mais les utilisateurs devront faire glisser les images en question vers la bibliothèque.



Apple suggère aux utilisateurs d'iPhone, d'iPad et de Mac d'activer iCloud Photos pour visualiser leurs photos et vidéos sur tous leurs appareils. iCloud Photos est disponible sur les iPhone et les iPad équipés d'iOS 8.3 ou d'une version ultérieure, ainsi que sur les Mac équipés d'OS X Yosemite ou d'une version ultérieure. Autant dire que tout le monde peut y accéder...