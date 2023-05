iOS 16.5 ne vide pas la batterie, voici ce qu'il faut faire

Non, la mise à jour iOS 16.5 n'a pas affecté la batterie de votre iPhone de manière permanente. Il s'agit d'un phénomène connu qui ne dure que quelques jours.



S'il arrive de temps en temps qu'une version soit mauvaise pour l'autonomie des iPhone, ce n'est pas le cas ici. Il suffit d'être patient et d'attendre que le système ait fini son "rodage". Explications.

Des utilisateurs ont exprimé leur mécontentement sur les forums d'Apple et autre réseaux sociaux comme Twitter, décrivant comment la batterie de leur iPhone se vidait rapidement après la mise à jour vers iOS 16.5 qui a été publiée le 18 mai dernier. Cependant, ce "problème" est connu et se produit généralement après les mises à jour majeures d'iOS. Mais pourquoi ?

Après une mise à jour, le système d'exploitation d'Apple effectue diverses tâches en arrière-plan pour optimiser le fonctionnement. Cela va de l'indexation des contenus, à l'analyse des données en passant par le passage en revue de vos photos avec de nouveaux algorithmes d'apprentissage automatique. Tout ceci qui entraîne une consommation accrue de la batterie pendant un certain temps. N'oublions pas non plus que les algorithmes sophistiqués de gestion de la batterie peuvent nécessiter plusieurs cycles de charge et de décharge pour s'adapter à la nouvelle version.

Apple reconnaît ce phénomène et recommande d'attendre environ 48 heures pour que les performances de la batterie reviennent à la normale. Nous l'avons confirmé à plusieurs reprises, et chaque année, nous en parlons à plusieurs reprises. Il suffit d'être patient et iOS se rétablira de lui-même. Cela vaut également pour iPadOS, mais l'iPad est généralement bien plus endurant.

Thanks for reaching out! We'll be happy to help. It's normal for your apps and features to need to adjust up to 48 hours after an update.



Let's have you reach out to us in a DM if this is still an issue after that time so we can help you look into this further.