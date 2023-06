Musk, Dorsey et Sweeney ont soutenu l'app Damus face à Apple

Damus est la première application iPhone du réseau social Nostr, une plateforme décentralisée et soutenue par Jack Dorsey qui a notamment construit BlueSky dessus. Après avoir été retirée de l'App Store chinois au début de l'année, Damus a failli être bannie du monde entier par Apple, mais cette fois pour une raison différente. En effet, l'entreprise du co-fondateur de Twitter n'était pas satisfaite d'une fonctionnalité qui permettait aux utilisateurs de se donner des pourboires en utilisant des bitcoins.

Le réseau social Damus

L'application Damus fonctionne comme d'autres réseaux sociaux, mais avec des particularités propres à Nostr. Elle propose une fonction appelée "Zaps", qui permet aux utilisateurs de faire des microtransactions en utilisant le bitcoin. Les utilisateurs peuvent se "zapper" les uns les autres pour offrir des cadeaux aux créateurs de contenu. Cependant, Apple a jugé que cela violait ses directives en matière de "vente de contenu numérique" et a également exprimé son mécontentement concernant le fonctionnement des Zaps, qui ne repose pas sur des achats in-app. Elle est donc privée de sa commission de 30 % sur chaque paiement.

Bien entendu, la nouvelle a fait grand bruit, avec des tonnes de réactions que l'on suit depuis deux jours à la rédaction. Jack Dorsey a notamment déclaré sur Twitter qu'il s'agissait d'un "malentendu de la part d'Apple sur le fonctionnement de cette fonctionnalité" et que "donner des pourboires n'est pas vendre du contenu numérique". Tim Sweeney, PDG d'Epic Games, connu pour sa bataille avec Apple, a déclaré que le fait de laisser Apple taxer Damus créera un précédent pour qu'Apple "taxe les services bancaires numériques, les salaires et tout le reste".



L'actuel PDG de Twitter, Elon Musk, également connu pour ne pas se plier à toutes les exigences d'Apple , a répondu au tweet de Sweeney en déclarant : "Préoccupation majeure".

Major concern — Elon Musk (@elonmusk) June 13, 2023

Après avoir critiqué publiquement la décision, les développeurs de Damus ont été contactés à nouveau par Apple pour discuter de la situation. Finalement, un accord a été trouvé entre les deux parties. Damus peut maintenir les transactions Zaps, mais uniquement sur les profils d'utilisateurs. L'option permettant d'envoyer des Zaps à des messages individuels n'est plus disponible, car Apple continue de considérer cela comme une vente de contenu numérique.

Apple de plus en plus critiquée

Les actions d'Apple concernant l'App Store et les achats in-app suscitent de plus en plus de critiques et une attention accrue de la part des gouvernements, notamment de l'Union européenne. Pour s'en départir partiellement, des rumeurs suggèrent qu'Apple envisage d'autoriser le sideloading sur iOS 17, ce qui pourrait avoir des répercussions importantes dans l'affaire antitrust contre l'App Store.

