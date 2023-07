Apple Pay débarque au Maroc

Après les Etats-Unis, la France et de nombreux pays européens, Apple Pay continue son déploiement à l’international avec un nouveau pays qui rejointla grande famille Apple Pay. Selon un récent tweet de CIH Bank, le service de paiement sans contact d’Apple est disponible dès maintenant au Maroc !

Le paiement sans contact by Apple arrive au Maroc

Dans un récent tweet, CIH Bank a annoncé l'introduction d'Apple Pay au Maroc à partir d’aujourd’hui, ce qui représente une évolution majeure dans le domaine du paiement numérique dans le pays.



Avec cette nouveauté, les clients de CIH Bank pourront ajouter leurs cartes de crédit et bancaires Mastercard à l'application Wallet sur leur iPhone ou Apple Watch compatible, leur permettant ainsi de réaliser des transactions sécurisées et rapides.

Silence radio du côté d’Apple

Apple n'a pas encore officialisé ce lancement sur son site web marocain. Cependant, l'annonce de CIH Bank donne des indices forts sur la concrétisation de cette initiative.



Bien que l'intégration d'Apple Pay par d'autres banques marocaines ne soit pas encore confirmée, il y a de fortes chances que l'arrivée d’Apple Pay chez CIH Bank bouscule le marché du paiement sans contact sur mobile au Maroc. Cela pourrait potentiellement inciter d'autres établissements bancaires à suivre le mouvement et à intégrer ce système de paiement.



Apple Pay peut être utilisé là où les paiements sans contact sont acceptés. Le service est également disponible sur certaines applications et sites web, ajoutant ainsi une autre couche de facilité et de sécurité aux achats en ligne.