Devenez commentateur sportif sur CANAL+

Depuis plus de 30 ans, CANAL+ diffuse du football pour le plus grand plaisir des millions de fans de ce sport. Aujourd'hui, elle a pour ambition de trouver le commentateur foot de demain. Pour accomplir sa mission, elle fait appel à vous !

Vous êtes la nouvelle voix du foot !

Et si vous deveniez une nouvelle voix du foot sur CANAL+ ? Depuis quelques jours, la célèbre chaîne cryptée lance une session de recrutement dans toute la France pour dénicher le commentateur sportif de demain.



Pour participer, il suffit de s'inscrire en ligne et gratuitement sur la page de recrutement. Quelques critères sont nécessaires pour avoir sa chance. Avoir 18 ans, de la personnalité, une facilité à transmettre des émotions et bien évidemment une culture foot solide.

Après avoir complété la traditionnelle section Profil (nom, prénom, âge...), il vous sera demandé de répondre à quelques questions puis de conclure par une courte vidéo qui prouve votre envie de remporter ce concours.



Le/la gagnant·e de ce grand concours aura le privilège de signer un contrat pour intégrer le service des Sports de CANAL+ dès la saison 2024/2025. Une opportunité à ne pas manquer pour toutes les personnes qui rêvent depuis toujours de commenter des matchs de football.

Rappelons enfin que Canal+ avait intégré Apple TV+ à son offre, une première en Europe et donc en France. Les abonnés peuvent ainsi accéder au catalogue d’exclusivités de la firme américaine sans surcoût.

