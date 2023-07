Le 9e circuit accorde une pause de l'injonction d'Apple : Epic Games crie au scandale !

Depuis que le jeu Fortnite a été retiré de l'App Store, Epic Games n'a qu'une envie : voir Apple tomber en justice et être obligé de complètement changer ses pratiques avec l'App Store. Lors de la décision finale du procès aux États-Unis, Apple a été contraint d'autoriser prochainement aux développeurs d'offrir aux utilisateurs des paiements tiers. Le géant californien a choisi de contester en appel, mais comme l'affaire prend du temps à passer devant la Cour Suprême, Apple a demandé une pause de l'injonction au 9e circuit.

Epic Games ne comprend pas cette "pause" dans l'injonction

La justice américaine serait-elle un peu trop indulgente avec Apple ? C'est ce que pense Epic Games qui n'arrive pas à comprendre pourquoi Apple vient d'avoir un délai supplémentaire de 90 jours avant d'autoriser les développeurs à mettre en place les paiements tiers au sein de leurs applications. Suite à la dernière décision de justice, Apple était censé mettre en place cet été, un changement de politique sur l'App Store qui aurait permis aux développeurs d'ajouter les paiements tiers comme PayPal, Skrill, Stripe, Square...



Comme l'appel à cette décision de justice prenait du temps à être traité, Apple a réclamé un délai supplémentaire, ce qu'on peut aussi appeler une "pause de l'injonction". Après analyse de la demande, le 9e circuit basé à San Francisco a donné son feu vert pour retarder la décision de justice. Cette décision n'a pas du tout plu à Epic Games qui accuse le 9e circuit d'être un peu trop "gentil" avec Apple !

Dans un récent rapport de Reuters, on apprend qu'Epic Games dénonce cette décision du tribunal du 9e circuit, l'entreprise explique qu'il n'est pas normal que ce tribunal soit si indulgent envers Apple. Une plainte a été déposée par Epic Games devant la Cour suprême.



Dans cette plainte, Epic Games exige que la pause accordée par le 9e circuit soit immédiatement retirée et qu'Apple soit contraint de donner le feu vert aux développeurs pour inclure les paiements tiers. Si cette pause dans l'injonction est suspendue, Apple ne bénéficiera plus des 90 jours supplémentaires avant de devoir opérer aux changements sur sa boutique d'applications.