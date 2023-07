Avec la fonctionnalité « temps d’écran », Apple permet aux utilisateurs de mieux comprendre le temps passé sur leurs appareils, mais aussi de fixer des limites d’utilisation pour les enfants et adolescents. La firme de Cupertino vient de révéler que « temps d’écran » a eu une faille, ce qui a permis aux jeunes les plus malins de contourner la limite d’utilisation fixée par leurs parents.

Apple promet de résoudre le bug rapidement

Dans une déclaration récente, Apple a admis l’existence de problèmes avec la fonctionnalité « Temps d’écran », échouant à imposer correctement les restrictions définies par les parents sur les appareils iOS des enfants. « Temps d’écran » est conçu pour donner aux parents un outil pour contrôler et limiter l’utilisation des appareils par leurs enfants, un moyen précieux de lutter contre l’addiction aux écrans chez les plus jeunes. Malheureusement, en ce moment, cette fonction ne répond pas aux attentes. Les modifications apportées aux paramètres ne sont pas correctement mises en œuvre, permettant aux enfants de continuer à utiliser les appareils.



Apple avait identifié ce bug, qui provoque l’absence de synchronisation de la configuration sur tous les appareils, l’entreprise avait prétendu l’avoir résolu avec iOS 16.5. Toutefois, des tests continus révèlent que le bug persiste, y compris dans la version bêta publique d’iOS 17.

Le géant californien reconnaît que certains utilisateurs ont vu leurs paramètres de “Temps d’écran” être remis à zéro de manière inopinée. Apple prend ces rapports au sérieux et s’est engagée à effectuer des mises à jour pour corriger la situation le plus rapidement possible.



Le problème semble particulièrement affecter le “temps d’arrêt”. Cette option, qui est censée limiter l’utilisation de l’appareil à des heures spécifiques, peut parfois revenir à un état précédemment défini ou ne pas être limitée du tout.



Pour l’instant, la seule façon de déceler le problème est de vérifier régulièrement les paramètres ou d’observer directement les habitudes d’utilisation de l’appareil de l’enfant. Les modifications de paramètres effectuées directement sur l’appareil de l’enfant sont correctement appliquées. Cependant, cela peut nécessiter une intervention manuelle sur chaque appareil, une tâche qui peut être longue ou complexe si l’appareil n’est pas à proximité.