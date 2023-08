Apple a activé les aperçus de Threads dans iMessage

Désormais, iMessage présente les aperçus de liens enrichis pour les Threads, tout comme Instagram, Twitter et Mastodon, entre autres. Ainsi, lorsque quelqu'un partage un lien vers une publication Threads via iMessage, la bulle de discussion affichera le contenu textuel du message en ligne, ainsi que l'image (si disponible, sinon l'avatar) et le nom de l'auteur. Une bonne nouvelle pour le réseau social de Meta, bien que son avenir s'inscrive déjà en pointillé.

Une avancée pour Threads

Celui qui a perdu plus de 80 % de ses utilisateurs en seulement un mois de vie est enfin approuvé par Apple. En effet, la firme de Cupertino a autorisé à distance les iPhone, iPad et Mac à afficher un aperçu lorsque vous partagez un post Threads. Il n'y a pas de technologie spécifique, mais simplement une lecture des balises meta "OG" standardisées insérées dans le code source de la page. Apple n'avait qu'à autoriser Threads côté serveur pour que cela fonctionne visiblement.

Pour mémoire, Apple ne possède pas de compte officiel sur Threads. Cependant, Apple Music et Apple News ont enregistré des profils, bien qu'aucun message n'ait encore été publié. Notons que Phil Schiller, membre de la direction d'Apple, est le seul cadre à avoir un compte sur cette plateforme. Tim Cook n'a jamais caché son aversion pour Meta et sa politique de revente des données personnelles.

Il fut un temps où les aperçus de contenu enrichi pour diverses plateformes de médias sociaux étaient rares sur iMessage. Apple n'a jamais intégré Facebook, bien qu'elle ait pris en charge les aperçus de liens Twitter.

Cependant, depuis l'acquisition de Twitter (pardon, X) par Elon Musk en octobre 2022, Apple s'est rapidement adaptée pour offrir aux utilisateurs Apple une expérience satisfaisante avec ces nouveaux concurrents. Avant même d'intégrer Threads, en février, elle avait déjà intégré Mastodon à iMessage.