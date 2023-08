La PS5 Slim ne serait pas si fine (vidéo)

Une nouvelle vidéo de ce qui semble être la PlayStation 5 Slim a commencé à faire le tour de X, anciennement Twitter. Ces images proviennent de Better Way Electronics, un spécialiste australien de la réparation de consoles japonaises. La vidéo présente le boîtier en plastique d'une version inédite de la console de Sony, mais pas aussi fine que les fans auraient pu l'espérer.

Une Slim décevante

La vidéo, très courte, permet d'observer un boitier finalement assez similaire à la "grosse" PlayStation 5 actuelle, à la différence près que le lecteur de disque provoque une sorte de protubérance. À l'avant, on notera la présence de deux ports USB-C, contre un USB-C et un USB-A actuellement.

Si la tradition veut que Sony propose à mi-carrière une version "Slim" de sa console, avec parfois une miniaturisation impressionnante comme ce fût le cas pour la PS2 par exemple, ici nous ne voyons pas vraiment le côté "Slim" de la PS5. Il s'agit plutôt d'un redesign, légèrement moins encombrant que le mastodonte du nippon.



Le modèle identifié "CFI-2016" ne serait que 5 cm moins large et un peu moins épais que l'original. Certains avancent que le procédé de gravure du processeur et des puces en général pourrait profiter à une réduction de l'appareil.



La toute première PS5 utilisait le procédé 7 nm FinFet, mais en août 2021, en pleine pénurie, Sony est passé au 6 nm FinFet. À la clé, un gain 600 grammes environ et une consommation plus basse. Le partenaire de Sony, AMD, pourrait très bien graver les composants en 5 nm, histoire de réduire la consommation et la taille de la console. Moins de matière à produire et un stockage plus efficace également grâce à des cartons plus petits. Mais pour Kepler_L2 sur X, célèbre leaker spécialisé autour d’AMD, la réduction du die de la PS5 à 5 ou 4 nm couterait plus de 100 millions de dollars et n’entrainerait aucune réduction du coût par transistor.

Quel prix pour la PS5 Slim

Reste à connaître le prix de la PS5 Slim. Les rumeurs les plus insistantes ont fait mention d'un modèle unique, contre deux actuellement (PS5 avec lecteur à 549 euros et PS5 Digitale à 449 euros). L'idée serait de vendre un lecteur de disque amovible (mais donc en contradiction avec la vidéo du jour) avec la console de base à 449 euros, soit le prix le plus bas à date. Et bizarrement, la fuite du prix était parti d'un commentaire de Microsoft...

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.