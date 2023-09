Voici l'iPad le plus populaire en 2023

L'iPad est l'un des produits gagnants dans le catalogue d'Apple, il s'en écoule chaque mois plusieurs millions d'unités faisant le bonheur d'Apple. Parmi la gamme iPad, on retrouve une grande quantité de modèles, mais quand on regarde de plus près, certains iPad réussissent plus que d'autres. Une récente étude du CIRP s'est intéressé à l'iPad le plus populaire en juin 2022 vers le mois de juin de cette année.

L'iPad Pro 11 pouces est le grand gagnant

Selon le dernier rapport publié par le CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) intitulé « Est-ce le bon moment pour mettre à jour l'iPad ? », le paysage des ventes d'iPad a subi quelques changements notables entre 2022 et 2023. L'année dernière, l'iPad Pro de 12,9 pouces était le modèle le plus privilégié par les consommateurs, capturant 35% des parts de marché. Derrière lui, l'iPad Air se démarquait avec 24% des ventes. Cependant, en 2023, une nouvelle tendance est apparue : l'iPad Pro de 11 pouces a pris la tête avec 26% des parts de marché malgré le manque d’écran miniLED, suivant de près par le modèle Pro de 12,9 pouces. Quant à l'iPad Air, il a vu sa part descendre à 19%.

Comme le fait remarquer l'étude, plus le temps passe et plus les consommateurs se rapprochent d'iPad aux tarifs plus abordables. L'iPad mini, par exemple, dont le prix est nettement inférieur à celui des modèles Pro, a connu une augmentation de sa part de marché. Cette tendance suggère que même si les fonctionnalités avancées sont attractives, le coût joue un rôle déterminant dans les décisions d'achat des clients.



Pour le CIRP, la donne actuelle présente une opportunité pour Apple. Il serait judicieux pour la firme de Cupertino de renouveler sa série d'iPad pour répondre aux besoins changeants du marché. Le CIRP souligne que de nouveaux modèles pourraient permettre à Apple d'améliorer la "proposition de valeur". En effet, de nombreux consommateurs cherchent à investir moins de 1 000 $ dans leurs appareils. Apple pourrait donc bénéficier grandement d'une stratégie de prix et de fonctionnalités ajustées pour ses prochaines générations d'iPad.



