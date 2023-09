Neutralité carbone : un rêve qui devient réalité pour Apple

Ce n'est sûrement pas l'information qui vous a sauté aux yeux lors du Keynote, mais elle est pourtant très importante pour Apple. L'Apple Watch 9 est le premier appareil parfaitement neutre en carbone. Le premier d'une longue série qui devrait s'agrandir dans les sept années à venir.

Parce que la planète n'attend pas, et nous non plus

Ce mardi 12 septembre est un grand jour pour Apple. Durant la présentation de l'Apple Watch Series 9, la marque a officiellement confirmé que c'est son premier produit totalement neutre en carbone. Une étape majeure dans sa quête d'une neutralité carbone sur tous les appareils à l'horizon 2030, comme elle ne cesse de le répéter plusieurs fois à chaque lancement d'un nouvel appareil.

Ces dernières années, Apple a considérablement progressé dans trois domaines, à savoir l'électricité, les matériaux et le transport. Une nécessité pour glaner le droit de clamer haut et fort son slogan. Tout comme l'iPhone 15 est le premier iPhone au monde avec une connectique USB-C, l'Apple Watch 9 restera comme le premier appareil au monde floqué d'une pomme croquée et 100 % neutre en carbone.



Chaque Apple Watch possède d'ailleurs sa combinaison neutre en carbone. L'Apple Watch 9 avec boîtier aluminium et le bracelet Sport Loop, l'Apple Watch SE avec le bracelet Sport et l'Apple Watch Ultra 2 associée au bracelet Alpine Loop ou Trail Loop. Fini le cuir, place au FineWoven !



Le plan 2030 d'Apple en quelques chiffres :