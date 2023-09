Thierry Breton met un coup de pression à Apple pour ouvrir son écosystème

Le commissaire européen au marché intérieur depuis 2019, Thierry Breton, ancien pensionnaire de l'école Alsacienne, a publiquement appelé le PDG d'Apple, Tim Cook, à ouvrir l'écosystème du matériel et des logiciels de l'entreprise à ses rivaux. Après le coup de pression (réussi) sur le port de charge unique, aboutissant à l'arrivée de l'USB-C sur l'iPhone, l'Europe continue d'imposer ses termes.

Une rencontre en personne avec Tim Cook

À la suite d'une réunion en personne avec Tim Cook hier à Bruxelles, en Belgique, Thierry Breton a déclaré à Reuters :

La prochaine tâche d'Apple et des autres grandes entreprises technologiques, dans le cadre de la loi sur les marchés numériques (DMA), est d'ouvrir leurs portes aux concurrents. Qu'il s'agisse du portefeuille électronique, des navigateurs ou des boutiques d'applications, les consommateurs utilisant un iPhone d'Apple devraient pouvoir bénéficier de services compétitifs proposés par un éventail de fournisseurs.

La loi européenne sur les marchés numériques vise à limiter le pouvoir des grandes entreprises technologiques. Les plateformes désignées comme "gardiennes" se verront désormais interdire de favoriser leurs propres services au détriment de ceux de leurs rivaux. Au début du mois, l'App Store, Safari et iOS d'Apple ont été officiellement classés dans cette catégorie. Apple devrait ajouter la prise en charge du téléchargement latéral d'applications ne provenant pas de l'App Store sur les iPhones et les iPads en Europe via une mise à jour d'iOS 17, en raison des exigences de la DMA. C'est le fameux sideloading qui devrait arriver d'ici au 5 mars 2024.

M. Breton a ensuite critiqué l'argument d'Apple selon lequel la sécurité et la protection de la vie privée sont les raisons pour lesquelles l'entreprise protège son écosystème fermé. "La réglementation européenne favorise l'innovation, sans compromettre la sécurité et la confidentialité", a-t-il ajouté. Apple a apparemment refusé de répondre aux dernières remarques de M. Breton.



Bien qu'iOS 17 ne prenne actuellement pas en charge les boutiques d'applications tierces ou le téléchargement latéral, Craig Federighi, vice-président d'Apple, a déclaré après la conférence WWDC 23 en juin qu'il "travaillait avec l'Union européenne" pour garantir la conformité.



Après la discussion, M. Cook s'est rendu dans un magasin Apple à Bruxelles, comme si de rien était :