Voici "Sony Pictures Core", un nouveau service VOD sur PS4 et PS5

Vous êtes propriétaire d'une PlayStation 4 ou d'une PlayStation 5 ? Bonne nouvelle, vous pouvez profiter dès maintenant d'un nouveau service de vidéo à la demande avec des films en qualité Blu-Ray 4K. Sony Pictures Core vient remplacer le service Bravia Core (qui n'était déjà pas très connu), on retrouve une interface revisitée et plus moderne, mais aussi de nouveaux contenus !

Des films à gros budget disponibles

Sony marque un grand pas en avant dans l'univers du divertissement numérique avec le lancement de Sony Pictures Core, un service de streaming fraîchement déployé sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Anciennement connu sous le nom de Bravia Core, ce service propose une fusion séduisante entre le gaming et le cinéma, symbolisant une initiative cruciale pour Sony dans le contexte concurrentiel actuel.



Sony Pictures Core arrive comme une bouffée d'air frais pour les amateurs du cinéma et du gaming, permettant aux utilisateurs d'acheter ou de louer un total de 2 000 films directement sur leur console. Avec une qualité d'image pouvant atteindre le 4K HDR ou l'IMAX Enhanced et un bitrate vidéo allant jusqu'à 80 Mb/s, comparable à celui des Blu-ray 4K. Initialement réservée aux détenteurs de téléviseurs Sony Bravia XR et de certains appareils Xperia, cette extension de l'application Bravia Core ouvre un nouveau chapitre dans l'écosystème PlayStation.

Le service propose des titres phares tels que "Spider-Man: Across the Spider-Verse", "Uncharted", "Bullet Traint", "Bad boys for life", Jumanji Next Level" et "Equalizer", enrichissant l'offre cinématographique accessible sur console. Cependant, comme pour des services de streaming, le catalogue peut varier d'un pays à l'autre, c'est selon les accords que possède Sony.



L'introduction de l'abonnement PlayStation Plus Extra/Deluxe augmente la valeur ajoutée en offrant un accès à un catalogue supplémentaire de 100 films issus de la bibliothèque Sony Pictures. Avec des films comme "Looper" et "Elysium" et un renouvellement périodique du catalogue, les abonnés sont assurés de découvrir régulièrement de nouveaux contenus.



La stratégie de Sony vise également à renforcer la connexion entre ses filiales. Par exemple, des crédits dans le jeu Gran Turismo 7 sont offerts à ceux qui achètent le film "Gran Turismo" sur Sony Pictures Core, créant ainsi un lien tangible entre le contenu cinématographique et l'expérience de jeu.



L'évolution future de Sony Pictures Core est prometteuse avec l'ajout envisagé de contenus Crunchyroll et d'autres avantages. Bien que les détails restent à confirmer, Sony assure que des mises à jour seront partagées à une date ultérieure. Avec une disponibilité dans 23 régions, dont la France, Sony Pictures Core étend son empreinte, permettant à un plus grand nombre d'utilisateurs de profiter de cette fusion entre cinéma et gaming sur leurs consoles PS4 ou PS5.

Informations supplémentaires à savoir sur Sony Picture Core