Sorties jeux : The Birdcage 3, Funtasia et My Lovely Wife

Aujourd'hui, 13 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement The Birdcage 3, Funtasia et My Lovely Wife.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

The Birdcage 3 (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 3,2 Go, iOS 11.0, MOBIPLAY OU) Plongez dans "The Birdcage 3 - Untold Tales", le nouvel épisode de la série de jeux de puzzles. Imprégnez-vous d'énigmes envoûtantes qui mettront à l'épreuve votre intellect, déchiffrez des codes complexes et naviguez à travers des mystères pour libérer les oiseaux emprisonnés. Quatre mondes distincts, allant d'un royaume lumineux inspiré de Tesla à un paysage égyptien mystique, en passant par un univers steampunk et une dimension cyberpunk futuriste vous attendent. Chaque environnement offre une ambiance unique et un compagnon aviaire spécial, garantissant des aventures variées et mémorables. Télécharger le jeu gratuit The Birdcage 3





Cat Sandbox (Jeu, Action / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.06, 113 Mo, iOS 11.0, Mateusz Narolewski) Découvrez "Cat Sandbox", un jeu où vous guidez de mignons chats à travers des énigmes en utilisant des outils tels que des bombes, des mines, du sable et de l'eau pour les conduire en sécurité vers des maisons en carton. Chaque niveau offre une nouvelle aventure basée sur la physique, où chaque mouvement est crucial. De plus, le jeu présente un style pixel-art empreint de nostalgie, offrant une ambiance réconfortante pour les amoureux des chats et des jeux en général. Télécharger Cat Sandbox à 0,99 €





Heroes vs. Evil (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 242 Mo, iOS 11.0, MACOVILL Co., Ltd.) Défendez votre village contre les monstres possédés par le diable en utilisant des héros stratégiquement choisis. En associant les bons personnages, vous pouvez optimiser votre défense contre des monstres variés tels que les démons, les zombies et les squelettes. Doté d'une interface conviviale, le jeu est simple mais riche en cartes, monstres et héros. En cas de défaite, utilisez l'or gagné pour améliorer vos attributs et vous assurer la victoire dans les batailles suivantes. Télécharger le jeu gratuit Heroes vs. Evil





Island Farm Adventure (Jeu, Simulation / Aventure, iPhone / iPad, v1.11.07.5068, 692 Mo, iOS 12.0, RedFish Game Studio) Island Farm Adventure est un jeu d'aventure agricole où les joueurs peuvent récolter des cultures, explorer des îles mystérieuses, et agrandir leur propre île. Dans cette quête, les joueurs embarquent dans des aventures de rafting, interagissent avec de nouveaux compagnons et affrontent des ennemis sur différentes îles fantastiques. Ils peuvent étendre leur territoire, collecter des matériaux et construire divers bâtiments. De plus, en explorant de nouvelles îles tropicales, ils peuvent aider de nouveaux amis et déverrouiller plus de 100 matériaux de construction et navires. Télécharger le jeu gratuit Island Farm Adventure





Lemuria - Rise of the Delca (Jeu, Jeux de rôle / Cartes, iPhone / iPad, v1.4, 172 Mo, iOS 12.0, DROIDHEN LIMITED) Lemuria est un RPG mobile interactif qui fusionne avec habileté exploration de territoire, aventure épique, casse-têtes, amélioration de cartes et gestion de domaine. Face à l'ombre qui engloutit Lemuria et plonge ce continent énigmatique dans le chaos de la guerre, vous endosserez le rôle du sauveur annoncé. Plongez dans ce monde fascinant, combattez des adversaires terrifiants et œuvrez pour rétablir la tranquillité. Formez une escouade de héros d'exception et lancez-vous dans une quête mémorable pour redonner vie à cette civilisation oubliée. Télécharger le jeu gratuit Lemuria - Rise of the Delca









Lovebrush Chronicles (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.9, 3,6 Go, iOS 11.0, NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINM...) Lovebrush Chronicles est un jeu de romance narratif se déroulant dans un multivers. L'histoire a été doublée par des acteurs japonais connus, tels que KENN, Shinnosuke Tachibana, Junichi Suwabe, Kohsuke Toriumi et Daisuke Hirakawa. Avec de superbes illustrations originales et une musique de fond complexe, Lovebrush Chronicles vous plongera dans des histoires d'amour et d'aventure. Dans ce jeu, vous incarnez un étudiant de première année en beaux-arts doté de capacités spéciales. Vous voyagez à travers de nombreux autres mondes pour trouver l'amour, et c'est là que les histoires commencent.



À reserver aux fans de visual novel japonais... Télécharger le jeu gratuit Lovebrush Chronicles





Magic Spear (Jeu, Action / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.2(342), 314 Mo, iOS 11.0, Gamepub) Le monde de Fantasia est assiégé par le Roi Démon, ce qui entraîne une corruption généralisée dans les royaumes. Incarnez le Maître de Lance du Royaume Divin et maniez votre lance pour vaincre le Roi Démon et restaurer les royaumes corrompus. Magic Spear propose des combats dynamiques avec diverses invocations et compétences. Ses commandes simples se concentrent sur le combat à la lance, garantissant une expérience de jeu simple mais drôle. Plongez dans des modes de jeu variés tels que les donjons de boss et les attaques en temps réel, avec des graphismes nostalgiques en pixels. De plus, bénéficiez d'un système de ralenti qui permet une progression hors ligne, vous aidant ainsi dans votre quête pour devenir plus puissant. Télécharger le jeu gratuit Magic Spear





My Lovely Wife (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.1, 697 Mo, iOS 10.0, Another Indie) Moi, Jake, conquis dès notre première rencontre, te prends, Luna, pour ma femme et épouse, pour toujours t'aimer et te chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Une histoire sombre d'un amour qui transcende la mort, de la part des auteurs de My Lovely Daughter. Tout débute avec une lettre. La calligraphie est reconnaissable, signée par Luna, votre bien-aimée disparue tragiquement. Elle vous implore d'exécuter des rituels ésotériques pour la ressusciter. Incarnez Jake, un mari dévoué et endeuillé, qui, grâce à un inconnu énigmatique, se voit doté de la capacité d'évoquer de multiples succubes.Travaillez avec elles, faites en sorte qu'elles ... Télécharger le jeu gratuit My Lovely Wife





Reverse: 1999 (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.4, 2,1 Go, iOS 11.0, Bluepoch Co.,Ltd.) Reverse: 1999 est un RPG stratégique sur le voyage dans le temps. Lors du dernier jour de 1999, un phénomène appelé le "Storm" submerge le monde, vous plongeant dans une époque révolue. En tant que Timekeeper, vous avez le pouvoir de naviguer entre ces époques après chaque "Storm". Avec l'aide de Sonetto, un arcaniste puissant, votre mission est de voyager vers les époques les plus touchées par le "Storm", de trouver d'autres arcanistes sensibles à ce phénomène et de les sauver de leur effacement temporel. Le jeu se distingue par des visuels étonnants mêlant styles rétro et moderne. Télécharger le jeu gratuit Reverse: 1999





Sword and Magic World (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.6, 761 Mo, iOS 11.0, TigonMobile) Sword and Magic World est un jeu mobile d'aventure fantastique qui présente un monde magnifique de romance et d'aventure.

Basé sur la mythologie occidentale, il raconte une histoire où le monde principal, le royaume divin et l'enfer sont entrelacés. Ici, au pays de l'épée et de la magie, vous serez un aventurier d'élite qui se lancera dans un voyage de conquête palpitant avec des compagnons loyaux. Vous pourrez voyager à travers différents royaumes, rencontrer des amis de différentes races et tomber amoureux de l'être cher. Il est temps d'écrire votre propre histoire avec bravoure et romance ! Télécharger le jeu gratuit Sword and Magic World





Tingus Goose (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.01, 444 Mo, iOS 12.0, SweatyChair Pty. Ltd.) Faites pousser votre propre arbre à oies dans ce jeu étrange et bizarre. Une fois que ces oies spéciales auront trouvé des hôtes humains, elles seront prêtes à grandir pour devenir des arbres à oies farfelus.



Arrosez-les, nourrissez-les, améliorez-les et interagissez avec elles. Des choses surprenantes se produiront et vous développerez bientôt votre propre écosystème bizarre et florissant que vous voudrez partager avec vos amis.



Soyez témoin de la beauté de la nature dans ce cycle de vie sans fin entre les oies et les humains, avec l'art et l'animation créés par l'artiste surréaliste Master Tingus. Télécharger le jeu gratuit Tingus Goose





Wall of Hunger (Jeu, Casse-tête, iPhone, v1.1, 25 Mo, iOS 16.0, Juan Pedro Lozano) Plongez dans les profondeurs néon de "Walls of Hunger" !



Dans un monde cyberpunk pixelisé, mettez à l'épreuve vos réflexes et votre stratégie dans un jeu de correspondance en temps réel. Découvrez les cartes du bout des doigts et faites la course contre la montre pour trouver leurs paires. Mais il y a un hic ! Les ombres de la ville donnent naissance à des horreurs affamées. Pouvez-vous les nourrir à temps grâce à vos paires de cartes ?



Un concept intéressant et accessible. Télécharger le jeu gratuit Wall of Hunger





